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Уже не Хорватия — букмекеры назвали нового фаворита Евровидения

1 апреля 2024 21:16
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Стас Кожушко
Редактор
Букмекеры назвали фаворита Евровидения — на каком месте Украина
Швейцарский певец Nemo. Фото: Instagram/nemothings
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Стас Кожушко
Редактор

Букмекеры продолжают обновлять рейтинг стран, участвующих в песенном конкурсе "Евровидение-2024" . Впервые за продолжительное время в нем сменился лидер.

Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World.

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Более месяца первую строчку в прогнозе букмекеров занимал хорватский певец Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич). Впрочем, теперь он занимает второе место. Новым лидером стал представитель Швейцарии певец Nemo. У него 18% шансов на победу в конкурсе, который пройдет в мае в шведском Мальме. Тройку замыкает итальянка Анджелина Манго.

А вот украинки Alyona Alyona и Jerry Heil, которые долгое время возглавляли рейтинг и были в тройке лидеров, опустились на текущую пятую строчку. Алену Савраненко и Яну Шемаеву (настоящие имена артисток) обошел представитель Нидерландов, исполнитель Joost Klein. Что касается шансов украинок на победу, то он составляет 9%.

Уже не Хорватия — букмекеры назвали нового фаворита Евровидения - фото 1
Прогнозы букмекеров на 01 апреля 2024 года. Скриншот: Eurovision World

Напомним, ранее мы писали, что в мобильном приложении "Дія" завершилось голосование за состав членов жюри от Украины на Евровидение-2024. Также мы рассказывали, что представительница Словении на Евровидении-2024 попала в скандал из-за российской группы "Тату".

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