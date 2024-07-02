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Уже не Румыния — в какой стране снимают второй сезон сериала "Уэнздей"

2 июля 2024 22:40
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Стас Кожушко
Редактор
Второй сезон сериала "Уэнздей" снимают в новой стране
Голливудская актриса Дженна Ортега в роли Уэнздей. Фото: Instagram/wednesdaynetflix
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Продолжаются съемки второго сезона популярного сериала "Уэнздей" от стриминговой компании Netflix. Режиссер Тим Бертон, исполнительница главной роли Дженна Ортега и другие члены проекта, работают в одной из европейских стран. Первый сезон снимали в основном в Румынии.

Об этом сообщает издание Variety.

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Работа над продолжением популярного шоу Netflix "Уэнздей" продолжается в Ирландии. Съемки сериала станут самыми дорогими в истории страны. По этому поводу премьер-министр Ирландии Саймон Харрис посетил съемочную площадку, где встретился с режиссером сериала Тимом Бертоном, шоураннерами Альфредом Гофом и Майлзом Милларом, а также несколькими продюсерами, работающими над сериалом.

"Я рад, что Ирландию продолжают выбирать как место для съемок сериалов и фильмов, что поддерживает нашу экономику, создает рабочие места, демонстрирует наши творческие таланты и продвигает нашу страну на мировой арене", — заявил Харрис.

Тим Бертон и премьер-министр Ирландии
Саймон Харрис (справа) и Тим Бертон. Фото: Instagram/simonharristd

В мае Netflix анонсировал актерский состав второго сезона шоу. К своим ролям вернутся звезды сериала Дженна Ортега, Кэтрин Зита-Джонс и Луис Гусман. Также к съемкам присоединились Тандиви Ньютон, Стив Бушеми и Кристофер Ллойд. Премьера намечена на следующий год.

Съемки первого сезона проходили в Румынии. Сериал вышел на Netflix в ноябре 2022 года. Он рассказал о дочери героев Мортиши и Гомеса Аддамса, отправившейся учиться в академию Невермор. "Уэнздей" стал одним из самых успешных и популярных проектов Netflix.

Напомним, ранее мы писали, что в стриминговом сервисе HBO объявили имя режиссера, который будет снимать сериал о вселенной Гарри Поттера. Также мы рассказывали, что умер звезда сериалов "Розанна" и "Сабрина юная ведьма" американский актер Мартин Малл.

сериал Netflix Ирландия Сериал "Уэнздей"

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