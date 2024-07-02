Второй сезон сериала "Уэнздей" снимают в новой стране

Голливудская актриса Дженна Ортега в роли Уэнздей. Фото: Instagram/wednesdaynetflix

Продолжаются съемки второго сезона популярного сериала "Уэнздей" от стриминговой компании Netflix. Режиссер Тим Бертон, исполнительница главной роли Дженна Ортега и другие члены проекта, работают в одной из европейских стран. Первый сезон снимали в основном в Румынии.

Об этом сообщает издание Variety.

Читайте также:

Новый сезон "Уэнздей"

Работа над продолжением популярного шоу Netflix "Уэнздей" продолжается в Ирландии. Съемки сериала станут самыми дорогими в истории страны. По этому поводу премьер-министр Ирландии Саймон Харрис посетил съемочную площадку, где встретился с режиссером сериала Тимом Бертоном, шоураннерами Альфредом Гофом и Майлзом Милларом, а также несколькими продюсерами, работающими над сериалом.

"Я рад, что Ирландию продолжают выбирать как место для съемок сериалов и фильмов, что поддерживает нашу экономику, создает рабочие места, демонстрирует наши творческие таланты и продвигает нашу страну на мировой арене", — заявил Харрис.

Саймон Харрис (справа) и Тим Бертон. Фото: Instagram/simonharristd

В мае Netflix анонсировал актерский состав второго сезона шоу. К своим ролям вернутся звезды сериала Дженна Ортега, Кэтрин Зита-Джонс и Луис Гусман. Также к съемкам присоединились Тандиви Ньютон, Стив Бушеми и Кристофер Ллойд. Премьера намечена на следующий год.

Съемки первого сезона проходили в Румынии. Сериал вышел на Netflix в ноябре 2022 года. Он рассказал о дочери героев Мортиши и Гомеса Аддамса, отправившейся учиться в академию Невермор. "Уэнздей" стал одним из самых успешных и популярных проектов Netflix.

Напомним, ранее мы писали, что в стриминговом сервисе HBO объявили имя режиссера, который будет снимать сериал о вселенной Гарри Поттера. Также мы рассказывали, что умер звезда сериалов "Розанна" и "Сабрина — юная ведьма" американский актер Мартин Малл.