Ей нужно сильное лекарство — психиатр прокомментировала скандальное поведение Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears_._/

Спустя два с половиной года после того, как над американской певицей Бритни Спирс закончилось скандальное попечительство, известный голливудский психиатр считает, что ей следует вернуться опять к опекуну. Доктор Чарльз Софи прокомментировал психическое состояние 42-летней певицы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Софи рассказал, что он вовсе не был в шоке, увидев новости о Спирс, и считает, что ей нужно снова отправиться под опеку после того, как она удалила свой Instagram и снова активировала его в течение дня.

"Нет, это меня совсем не удивляет, потому что опекуны были там по определенной причине. Когда у вас психическое заболевание такой степени, вам нужен присмотр и, что самое важное, лекарства", — сказал Софи.

В 2019 году поступали сообщения о том, что Спирс удерживали против ее воли под опекой до ноября 2021 года. В отчетах за 2019 год также утверждалось, что Бритни не принимала лекарства.

В СМИ писали, что Бритни находится в "серьезной опасности" как психически, так и финансово, утверждают, что у нее нет присмотра и есть "шокирующие" перепады настроения.

"Она не может себе этого позволить. У нее было 60 миллионов долларов, когда закончилось опекунство — ей грозит банкротство", — сказал источник.

Сообщается, что она тратила более 1 миллиона долларов на каждую из своих многочисленных роскошных поездок во Французскую Полинезию, а один источник говорит, что она близка к разорению.

"Или она нанесет вред себе, или она может причинить вред кому-то другому. Любая из этих ситуаций подтолкнет ее к месту, где потом ей смогут дать лекарство против ее воли", — добавил специалист.

Когда его спросили, что он сделал сегодня в первую очередь, чтобы помочь Бритни, если бы отвечал за нее, он ответил: "Лекарства".

"Если она не хочет их принимать, я бы уколол их ей. Ей нужны лекарства. Она вышла из-под контроля", — говорит специалист.

Напомним, певец Джастин Тимберлейк поразил реакцией на мемуары Спирс. А раньше сына Бритни Спирс видели на пляже с девушкой.