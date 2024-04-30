Ей нужно сильное лекарство — психиатр прокомментировала скандальное поведение Бритни Спирс

Ей нужны сильные лекарства — психиатр прокомментировала скандальное поведение Бритни Спирс
Спустя два с половиной года после того, как над американской певицей Бритни Спирс закончилось скандальное попечительство, известный голливудский психиатр считает, что ей следует вернуться опять к опекуну. Доктор Чарльз Софи прокомментировал психическое состояние 42-летней певицы.
Об этом пишет Daily Mail.
Специалист убежден, что Бритни нужно лечение
Софи рассказал, что он вовсе не был в шоке, увидев новости о Спирс, и считает, что ей нужно снова отправиться под опеку после того, как она удалила свой Instagram и снова активировала его в течение дня.
"Нет, это меня совсем не удивляет, потому что опекуны были там по определенной причине. Когда у вас психическое заболевание такой степени, вам нужен присмотр и, что самое важное, лекарства", — сказал Софи.
В 2019 году поступали сообщения о том, что Спирс удерживали против ее воли под опекой до ноября 2021 года. В отчетах за 2019 год также утверждалось, что Бритни не принимала лекарства.
В СМИ писали, что Бритни находится в "серьезной опасности" как психически, так и финансово, утверждают, что у нее нет присмотра и есть "шокирующие" перепады настроения.
"Она не может себе этого позволить. У нее было 60 миллионов долларов, когда закончилось опекунство — ей грозит банкротство", — сказал источник.
Сообщается, что она тратила более 1 миллиона долларов на каждую из своих многочисленных роскошных поездок во Французскую Полинезию, а один источник говорит, что она близка к разорению.
"Или она нанесет вред себе, или она может причинить вред кому-то другому. Любая из этих ситуаций подтолкнет ее к месту, где потом ей смогут дать лекарство против ее воли", — добавил специалист.
Когда его спросили, что он сделал сегодня в первую очередь, чтобы помочь Бритни, если бы отвечал за нее, он ответил: "Лекарства".
"Если она не хочет их принимать, я бы уколол их ей. Ей нужны лекарства. Она вышла из-под контроля", — говорит специалист.
Напомним, певец Джастин Тимберлейк поразил реакцией на мемуары Спирс. А раньше сына Бритни Спирс видели на пляже с девушкой.
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