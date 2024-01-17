Ели шаурму на Подоле — MÉLOVIN рассказал о знакомстве с alyona alyona

Певец MÉLOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

MÉLOVIN рассказал, как в первый раз познакомился с alyona alyona. А репер, в свою очередь, рассказала, как познакомилась с солистом группы DREVO.

Об этом участники Нацотбора Евровидения рассказали музыкальному изданию МУЗВАР.

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Финалисты Нацотбора-2024 MÉLOVIN и alyona alyona поделились интересными фактами о своих конкурентах. В частности, вспомнили, как познакомились друг с другом.

MÉLOVIN упомянул, как и где впервые встретил alyona alyona.

"Мы с alyona alyona на остановке ели шаурму. Мы познакомились с ней в заведении. Это было в центре города, где-то на Подоле. И пошли вместе с ней к ларьку, взяли и просто ели шаурму. Это было фантастически", – поделился MÉLOVIN.

MÉLOVIN и alyona alyona. Фото: Суспільне

В свою очередь, alyona alyona рассказала, как познакомилась с солистом группы DREVO. По ее словам, она повела себя довольно дерзко. Однако певец на нее не обиделся.

"Мы с DREVO встретились в кулуарах Евровидения. Он не выглядел как артист, подходил, шутил со мной. Я решила, что должна дать ему какой-то творческий совет. И я что-то говорю, а потом такая: "Тебе, но я не знаю кто ты ". И просто ушла. Но он не обиделся, очень хорошо это воспринял… Я общалась свысока, поэтому другой бы обиделся. Но я в шутку это все", – откровенно рассказала певица о неудобной ситуации.

Напомним, названы главные претенденты на победу на Нацотборе Евровидения-2024.

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