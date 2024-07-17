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Ее не остановить — эксперт прокомментировал откровенный выход отчаянной супруги Канье Уэста

17 июля 2024 06:10
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Ее не остановить — эксперт прокомментировал откровенный выход отчаянной жены Канье Веста
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

На днях супрага репера Канье Уэста Бьянка Ченсори поразила своим самым откровенным выходом. Звезда в прозрачном топе без нижнего белья была замечена при выходе из солярия. По словам экспертов, женщине угрожают проблемы с законом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Эксперты убеждены, что она будет продолжать надевать скандальную одежду и дальше, поскольку это ее "отчаянная попытка пиариться". От Лос-Анджелеса до Токио, Берлина, Парижа и Венеции все более шокирующие образы Бьянки создают ей проблемы с властью по всему миру. Теперь ему может грозить тюремное заключение и штраф.

 

Супруга Канье Уэста
Супруга Канье Уэста. Фото: BACKGRID

 

Супруга Канье Уэста
Супруга Канье Уэста. Фото: социальные сети

 

Марк Борковски, ведущий британский PR-гуру, сказал: "Когда это закончится. Очевидно, что ей очень комфортно со своим публичным имиджем и она демонстрирует это экстремально откровенными образами. Я могу лишь заявить, что это взвешенный поступок. Кажется, что это отчаянная попытка пиариться".

С тех пор, как она встретилась с Канье, Бьянка продолжила откровенные выходы — и есть вопрос о том, является ли она источником идей или просто музой Уэста. Но если Бьянка получит максимальное наказание за ее почти обнаженные наряды, ей это может угрожать шестью месяцами тюрьмы, штрафом в 1000 долларов. Также женщина может получить статус преступника и быть в системе в течение по меньшей мере десяти лет.

И это не только юридические последствия, с которыми она может столкнуться, поскольку рестораторы теперь пообещали запретить и Бьянке, и Канье входить в их заведения после того, как она вышла в другом откровенном наряде. Эпатажная пара пришла вместе поужинать в местный барбекю-ресторан в Лос-Анджелесе, когда Бьянка была в крохотном серебристом топе, едва покрывавшем ее бюст.

Владельцы ресторанов были ошеломлены и объявили, что запретят рэперу и его супруге заходить к ним, чтобы защитить своих клиентов и детей.

Напомним, любимая Канье Уэста шокировала прохожих сверхоткровенными нарядами. А раньше мы писали, что Канье Уэст собрался на пенсию.

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