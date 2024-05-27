Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow С красной дорожки на пляж — Хайди Клум с дочерью похвастались идеальными фигурами в бикини arrow

С красной дорожки на пляж — Хайди Клум с дочерью похвастались идеальными фигурами в бикини

27 мая 2024 11:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
С красной дорожки на пляж — Гайди Клум с дочерью похвастались идеальными фигурами в бикини
Модель Хайди Клум с дочерью. Фото: SplashNews
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Хайди Клум и ее дочь Лени продемонстрировали свои фигуры в бикини в знаменитой гостинице Du Cap-Eden-Roc во Франции. Красавицы на прошлой неделе сияли на красной дорожке на Каннском фестивале, а позже продемонстрировали свои подтянутые тела в купальниках.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Хайди Клум зажгла с дочерью во Франции

50-летняя Хайди и 20-летняя Лени в последние месяцы подверглись критике за то, что разделись в рекламе белья вместе. Но это не помешало им повеселиться на пляже. Лени выбрала красно-белое бикини, а Хайди оделась в купальник с тропическими принтами и примеряла стильные очки-авиаторы.

 

Модель Хайди Клум с дочерью. Фото: SplashNews
Модель Хайди Клум с дочерью. Фото: SplashNews

 

Модель Гайди Клум с дочерью
Модель Хайди Клум с дочерью. Фото: SplashNews

 

 

Модель Гайди Клум с дочерью на отдыхе
Модель Хайди Клум с дочерью. Фото: SplashNews

 

Лени — дочь модели Vogue и ее бывшего жениха бизнесмена Флавио Бриаторе. Лени выросла в Лос-Анджелесе, а Флавио жил в Лондоне, и они не виделись. В 2018 году Лени и Флавио возобновили отношения с ее родителей. Теперь они иногда видят друг друга.

У Лени есть братья и сестры — Лу, Йохан, и Генри, их отец — музыкант Сил. Артист удочерил Ленни в 2009 году, и они остаются близкими.

 

Модель Гайди Клум с дочерью на Лазурном побережье
Модель Хайди Клум с дочерью. Фото: SplashNews

Сейчас Хайди счастлива в браке с гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем. Следуя по стопам своей матери, Ленн снималась в рекламные кампании для Dior и уже попала на обложки модных журналов.

На церемонии награждения Nickelodeon Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе в марте 2023 года Хайди сказала изданию People, что "очень гордится" своей дочерью Ленни.

"Я очень горжусь своей дочерью. И она параллельно учится и работает", — рассказала модель.

Напомним, Кендалл Дженнер позировала для глянца. А Дженнифер Лопес снялась в рекламе белья.

Хайди Клум
модель
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы