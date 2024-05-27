С красной дорожки на пляж — Гайди Клум с дочерью похвастались идеальными фигурами в бикини

Модель Хайди Клум с дочерью. Фото: SplashNews

Модель Хайди Клум и ее дочь Лени продемонстрировали свои фигуры в бикини в знаменитой гостинице Du Cap-Eden-Roc во Франции. Красавицы на прошлой неделе сияли на красной дорожке на Каннском фестивале, а позже продемонстрировали свои подтянутые тела в купальниках.

Об этом пишет Daily Mail.

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50-летняя Хайди и 20-летняя Лени в последние месяцы подверглись критике за то, что разделись в рекламе белья вместе. Но это не помешало им повеселиться на пляже. Лени выбрала красно-белое бикини, а Хайди оделась в купальник с тропическими принтами и примеряла стильные очки-авиаторы.

Модель Хайди Клум с дочерью. Фото: SplashNews

Модель Хайди Клум с дочерью. Фото: SplashNews

Модель Хайди Клум с дочерью. Фото: SplashNews

Лени — дочь модели Vogue и ее бывшего жениха бизнесмена Флавио Бриаторе. Лени выросла в Лос-Анджелесе, а Флавио жил в Лондоне, и они не виделись. В 2018 году Лени и Флавио возобновили отношения с ее родителей. Теперь они иногда видят друг друга.

У Лени есть братья и сестры — Лу, Йохан, и Генри, их отец — музыкант Сил. Артист удочерил Ленни в 2009 году, и они остаются близкими.

Модель Хайди Клум с дочерью. Фото: SplashNews

Сейчас Хайди счастлива в браке с гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем. Следуя по стопам своей матери, Ленн снималась в рекламные кампании для Dior и уже попала на обложки модных журналов.

На церемонии награждения Nickelodeon Kids' Choice Awards в Лос-Анджелесе в марте 2023 года Хайди сказала изданию People, что "очень гордится" своей дочерью Ленни.

"Я очень горжусь своей дочерью. И она параллельно учится и работает", — рассказала модель.

Напомним, Кендалл Дженнер позировала для глянца. А Дженнифер Лопес снялась в рекламе белья.