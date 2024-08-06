С Леонардо Ди Каприо произошел досадный инцидент во время отдыха на роскошной яхте
Леонардо Ди Каприо ужалила медуза, когда он наслаждался отдыхом на яхте на Сардинии со своей любимой Витторией Черетти. 49-летний обладатель "Оскара" показал красное пятно на ноге, а 26-летняя Виттория проверила травму.
Об этом пишет Daily Mail.
Ди Каприо пострадал от медузы
Звезда "Титаника" пыталась промыть ожог под душем, а модель была рядом с ним. Виттория продемонстрировала свою фигуру в крошечном черном бикини. Актер также отдыхает с другом Тоби Магуайром, который встречается с Бабетт Стрийбос. Лео и Виттория, встречающиеся с лета 2023 года, впервые вызвали слухи о помолвке в начале этого года, когда Витторию увидели с кольцом с бриллиантом в Лос-Анджелесе.
Но инсайдер сказал тогда, что пара не обручена и что она владеет этим кольцом с 2022 года.
Кольцо в форме сердца, похоже, является новым дополнением к коллекции ювелирных изделий Виттории.
Лео и Виттория впервые были замечены летом прошлого года, когда ей только исполнилось 25 лет, и с тех пор их несколько раз видели вместе.
Однако в марте этого года Лео был замечен на вечеринке перед вручением премии "Оскар" с певицей Теяной Тейлор, с которой он снимался в фильме Пола Томаса Андерсона.
Говорят, что Витория и Лео познакомились на прошлогоднем Каннском кинофестивале, где состоялась премьера его нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".
Это произошло после волны слухов, связывавших Лео с коллегой Виттории, супермоделью Джиджи Хадид.
Ранее Виттория была замужем с 2020 по 2023 год за итальянским диджеем Маттео Миллери, который является участником берлинского дуэта Tale Of Us.
Виттория начала карьеру модели в 2012 году и с тех пор участвовала более чем в 400 модных показах, а также 23 раза снималась для международного издания Vogue. В прошлом она откровенно говорила о привычках, которые позволили ей сохранить свое гибкое телосложение и сияющий цвет лица.
"Я всегда стараюсь питаться здорово. Я хожу в спортзал, когда я дома, или занимаюсь йогой, если есть свободное время. Я всегда умываю лицо утром и вечером, увлажняя кожу перед тем, как выйти из дома или перед тем, как лечь спать. Я применяю маску для лица, когда моя кожа чувствует усталость или если я некоторое время работала. Я стараюсь не есть много вредной пищи. Утром я всегда ем фрукты и йогурт с хлопьями. Я люблю смузи и витаминную воду, но в моем холодильнике всегда есть холодный чай! Когда я не работаю, я иду на пробежку. Я живу у парков", — сказала Виттория Черетти.
Лео имеет историю громких отношений, преимущественно с роскошными моделями в возрасте до 25 лет. У него был громкий пятилетний роман с моделью Жизель Бюндхен, начавшийся, когда ей было всего 18 лет. Затем последовали еще пятилетние отношения с Бар Рафаэли и короткая интрижка с актрисой Блэйк Лайвли.
Напомним, девушка Ди Каприо снялась в рекламе со звездным актером. А раньше мы писали, что Ди Каприо перевоплатился в новую роль.
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