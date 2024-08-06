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С Леонардо Ди Каприо произошел досадный инцидент во время отдыха на роскошной яхте

6 августа 2024 09:44
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
С Леонардо Ди Каприо произошел досадный инцидент во время отдыха на роскошной яхте
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Леонардо Ди Каприо ужалила медуза, когда он наслаждался отдыхом на яхте на Сардинии со своей любимой Витторией Черетти. 49-летний обладатель "Оскара" показал красное пятно на ноге, а 26-летняя Виттория проверила травму.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Титаника" пыталась промыть ожог под душем, а модель была рядом с ним. Виттория продемонстрировала свою фигуру в крошечном черном бикини. Актер также отдыхает с другом Тоби Магуайром, который встречается с Бабетт Стрийбос. Лео и Виттория, встречающиеся с лета 2023 года, впервые вызвали слухи о помолвке в начале этого года, когда Витторию увидели с кольцом с бриллиантом в Лос-Анджелесе.

 

Актер Леонардо Ди Каприо с невестой Витторией Черетти
Актер Леонардо Ди Каприо с невестой Витторией Черетти. Фото: BACKGRID

 

Актер Леонардо Ди Каприо с невестой Витторией Черетти
Актер Леонардо Ди Каприо с невестой Витторией Черетти. Фото: BACKGRID

 

Актер Леонардо Ди Каприо с невестой Витторией Черетти
Актер Леонардо Ди Каприо с невестой Витторией Черетти. Фото: BACKGRID

 

С Леонардо Ди Каприо произошел досадный инцидент во время отдыха на роскошной яхте - фото 4
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID

 

Но инсайдер сказал тогда, что пара не обручена и что она владеет этим кольцом с 2022 года.

Кольцо в форме сердца, похоже, является новым дополнением к коллекции ювелирных изделий Виттории.

Лео и Виттория впервые были замечены летом прошлого года, когда ей только исполнилось 25 лет, и с тех пор их несколько раз видели вместе.

Однако в марте этого года Лео был замечен на вечеринке перед вручением премии "Оскар" с певицей Теяной Тейлор, с которой он снимался в фильме Пола Томаса Андерсона.

Говорят, что Витория и Лео познакомились на прошлогоднем Каннском кинофестивале, где состоялась премьера его нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".

Это произошло после волны слухов, связывавших Лео с коллегой Виттории, супермоделью Джиджи Хадид.

Ранее Виттория была замужем с 2020 по 2023 год за итальянским диджеем Маттео Миллери, который является участником берлинского дуэта Tale Of Us.

Виттория начала карьеру модели в 2012 году и с тех пор участвовала более чем в 400 модных показах, а также 23 раза снималась для международного издания Vogue. В прошлом она откровенно говорила о привычках, которые позволили ей сохранить свое гибкое телосложение и сияющий цвет лица.

"Я всегда стараюсь питаться здорово. Я хожу в спортзал, когда я дома, или занимаюсь йогой, если есть свободное время. Я всегда умываю лицо утром и вечером, увлажняя кожу перед тем, как выйти из дома или перед тем, как лечь спать. Я применяю маску для лица, когда моя кожа чувствует усталость или если я некоторое время работала. Я стараюсь не есть много вредной пищи. Утром я всегда ем фрукты и йогурт с хлопьями. Я люблю смузи и витаминную воду, но в моем холодильнике всегда есть холодный чай! Когда я не работаю, я иду на пробежку. Я живу у парков", — сказала Виттория Черетти.

Лео имеет историю громких отношений, преимущественно с роскошными моделями в возрасте до 25 лет. У него был громкий пятилетний роман с моделью Жизель Бюндхен, начавшийся, когда ей было всего 18 лет. Затем последовали еще пятилетние отношения с Бар Рафаэли и короткая интрижка с актрисой Блэйк Лайвли.

Напомним, девушка Ди Каприо снялась в рекламе со звездным актером. А раньше мы писали, что Ди Каприо перевоплатился в новую роль.

Леонардо Ди Каприо зарубежные звезды звезды звездная пара

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