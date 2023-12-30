С пропутинской блогерши Ивлеевой хотят взыскать почти миллион долларов
С организатора "голой" вечеринки в Москве, блогерши Анастасии Ивлеевой, из-за которой в России отменили немало звездных пропагандистов, хотят взыскать кругленькую сумму. Ранее бывшую ведущую тревел-шоу "Орел и Решка" оштрафовали на 1 100 долларов. Сейчас сумма в разы больше.
Об этом сообщают росСМИ.
Денежное взыскание с Анастасии Ивлеевлой
Руководство клуба "Мутабор", где проходила скандальная вечеринка, на которой засветились Anna Asti (Анна Дзюба), Лолита Милявская, Филипп Киркоров и другие путинисты, хочет отсудить у блогерши 70 млн рублей (около 785 тысяч долларов). Причина — испорченная репутация заведения.
Согласно подписанному Ивлеевой договору об аренде, она обязалась не нарушать российское законодательство и не использовать ненормативную лексику, а также гарантировала отсутствие провокаций или других действий, направленных на дискредитацию клуба.
Всего за аренду помещения Ивлеева должна была отдать 3 млн рублей (33 600 долларов). Однако блогерша до сих пор не выплатила 960 тысяч рублей и сумму, которая не называется, за алкоголь из бара.
Напомним, ранее мы писали, что экс-продюсер Лободы разгромила путинистов, которые были на "голой" вечеринке в Москве. Также мы рассказывали, что пропагандист Киркоров оправдался перед Дмитрием Песковым за "голую" вечеринку в Москве.
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