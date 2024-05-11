Кто наберет больше голосов зрителей в финале Евровидения-2024 — прогноз букмекеров

Начало голосования в одном из полуфиналов "Евровидения-2024". Фото: Reuters

Уже через несколько часов начнется прямая трансляция финала "Евровидения-2024", который проходит в шведском Мальме. Фаворитом букмекеров является представитель Хорватии Baby Lasagna. Впрочем, согласно их подсчетам, телезрители отдадут больше всего баллов другой стране.

Об этом сообщается на сайте Eurovision World.

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Победитель песенного конкурса определяется после подсчета баллов от членов национального жюри той или иной страны и голосования зрителей шоу. Согласно прогнозам букмекеров, самую большую поддержку от аудитории получит представительница Израиля, певица Эден Голан. На результат скорее всего повлияла не только мощная баллада в ее исполнении и перформанс на сцене, но и поддержка на фоне пропалестинских протестов по всему миру.

Серебро по итогам голосования зрителей должен получить фаворит конкурса, хорват Baby Lasagna. Третье место у украинок Alyona Alyona и Jerry Heil. В пятерку должны войти представители Ирландии и Швейцарии.

Топ-10 по прогнозам букмекеров в телеголосовании. Скриншот: Eurovision World

Начало финала "Евровидения-2024" начнется в 22:00 на телеканале "Суспільне Культура". Также прямую трансляцию можно смотреть на диджитал-платформах "Суспільного Мовлення" (является организатором "Евровидения" в нашей стране), а также официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Израиль — Эден Голан

Хорватия — Baby Lasagna

Украина — Alyona Alyona и Jerry Heil

Напомним, ранее мы писали, что представительницу Израиля на "Евровидении-2024" добавили в базу "Миротворец". Также мы рассказывали, что из-за дисквалификации Нидерландов в финале "Евровидения-2024" есть нововведение.