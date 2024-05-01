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Забудьте о бабушкиных платьях — Андре Тан рассказал, как стильно отпраздновать Пасху

1 мая 2024 07:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Забудьте о бабушкиных платьях — Андре Тан рассказал, как стильно отпраздновать Пасху
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнер Андре Тан поделился современными трендами в канун празднования Пасхи. Он призвал забыть о бабушкином платье и обратить внимание на модные тенденции.

Об этом Андре написал в своем Instagram.

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Модные советы Андре Тана по случаю Пасхи

Ранее Андре поделился советами по поводу того, что нельзя надевать на праздник, а теперь пора узнать, что же будет выглядеть уместным и в то же время очень стильным в этот день.

 

Дизайнер Андре Тан рассказал, как встретить Пасху.
Дизайнер Андре Тан рассказал о стильных образах к Пасхе. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Вышиванка — это не просто одежда, а символ нашей культуры и единения с традициями. Ну и это очень очень красиво. Более идеального варианта не найти.

Андре Тан посоветовал модные цвета для празднества

Белый цвет — это не просто классика, но и традиционный выбор для празднования Пасхи. Он символизирует чистоту, обновление и новую жизнь, что делает его идеально подходящим для этого светлого праздника. Это может быть блуза или платье, но обратите внимание, чтобы они были не сильно открыты.

 

Дизайнер Андре Тан сказал, в чем праздновать Пасху. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан рассказал о стильных образах Пасхи. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Пастельные тона — голубые, розовые, персиковые и мятные оттенки прекрасно подходят для весеннего праздника. Вещи в пастельных тонах подарят вам чувство легкости и подчеркнут вашу женственность.

 

Дизайнер Андре Тан дал советы к празднованию.
Дизайнер Андре Тан рассказал о стильных образах Пасхи. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан посоветовал, в каком образе праздновать Пасху
Дизайнер Андре Тан рассказал о стильных образах Пасхи. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Дизайнер Андре Тан рассказал, в чем праздновать Пасху.
Дизайнер Андре Тан рассказал о стильных образах Пасхи. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Цветочный принт — платье или блузка с цветочным принтом — это всегда стильно и актуально. Такая одежда создаст романтический и женственный образ, идеально подходящий для праздничной атмосферы.

Андре Тан рекомендует выбирать комфорт

Пасторальный стиль — легкие платья из натуральных тканей, подчеркнутые талией и пышной юбкой, подарят вам чувство уюта и душевного покоя.

"Самое главное — выбирайте одежду, в которой вам будет комфортно и радостно! Ведь Пасха — это, прежде всего, светлый праздник любви, радости и единения с близкими", — подытожил Андре Тан.

Напомним, Андре Тан представил новую коллекцию. А раньше Андре Тан признался, как война повлияла на него.

Андре Тан
Пасха
украинские звезды
мода-2024

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