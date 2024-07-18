Певица Klavdia Petrivna пообещала Тине Кароль раскрыть свой образ

Украинская певица Klavdia Petrivna на интервью у Тины Кароль. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица и автор песен Klavdia Petrivna, которая стала популярной благодаря TikTok, дала первое интервью артистке Тине Кароль. В нем звезда, которая сохраняет свою личность, рассказала о начале своей карьеры и даже пообещала раскрыть образ.

Об этом Klavdia Petrivna рассказала в интервью в программе "Дім звукозапису" в YouTube.

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Украинская певица, буквально ворвавшаяся в ТОП-чарты шоу-бизнеса, признается, что пока ей очень трудно вливаться во весь процесс, но это ей очень нравится. К тому же, она анонсировала свои концерты во Дворцах, заявив, что сейчас идет подготовка к ее выступлениям на больших сценах.

"Пока это все тяжело, я пока вникаю в эти процессы, но мне доставляет удовольствие. Мне уже очень не терпится выступить во Дворцах, пока идет подготовка, но думаю, что самое интересное будет впереди. Бог мне дал, значит должна взять себе этот крест на душу", — заявила Klavdia Petrivna.

Интервью Тины Кароль и Klavdia Petrivna. Фото: скриншот с YouTube

Артистка также отметила, что музыкой она начала заниматься, когда ей было всего пять лет. Однако, Klavdia Petrivna все еще пытается держать все в секрете, чтобы быть как можно дольше загадочной личностью, но она пообещала, что впоследствии она обо всем расскажет.

"Я с пяти лет в музыке, и это очень облегчает. Пока большего я не могу рассказать, чем именно я занимаюсь, но придет время и все карты я открою", — добавила украинская певица.

Что известно о Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna только недавно ворвалась в украинский шоу-бизнес, но уже успела стать очень популярной и собирать миллионы просмотров на YouTube. До сих пор никто не знает, кто скрывается под образом загадочной певицы, и сама она не слишком торопится "раскрывать карты".

Певица Klavdia Petrivna на анонсе первого сольного концерта. Фото: Instagram Klavdia Petrivna

Не так давно состоялся большой концерт Артема Пивоварова, на который он позвал Klavdia Petrivna. Они представили общий хит и сорвали громкие аплодисменты в зале своим выступлением.

Напомним, что мы писали о том, что украинская певица Klavdia Petrivna анонсировала первый сольный концерт.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Артем Пивоваров вспомнил первую встречу с артисткой Klavdia Petrivna.

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