Актера Зака Эфрона госпитализировали в больницу - как чувствует себя звезда

Зак Эфрон попал в больницу — что произошло
4 августа 2024 12:24
Американский актер Зак Эфрон. Фото: instagram.com/zacefron/
Голливудский актер Зак Эфрон во время отдыха в Испании попал в больницу. Звезда потерял сознание в бассейне.
Об этом пишет Page Six.
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Сообщается, что 36-летнего актера нашли в бассейне виллы на Ибице двое рабочих и вытащили его из воды.
Представитель актера сообщил, что Эфрона отвезли в больницу как "в профилактических целях". Как сообщается, звезда Голливуда был выписан из больницы в субботу утром и сейчас чувствует себя "хорошо".
Он не сообщил об этом инциденте в своих социальных сетях.
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