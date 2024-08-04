Актера Зака Эфрона госпитализировали в больницу - как чувствует себя звезда

Американский актер Зак Эфрон. Фото: instagram.com/zacefron/

Голливудский актер Зак Эфрон во время отдыха в Испании попал в больницу. Звезда потерял сознание в бассейне.

Об этом пишет Page Six.

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Сообщается, что 36-летнего актера нашли в бассейне виллы на Ибице двое рабочих и вытащили его из воды.

Представитель актера сообщил, что Эфрона отвезли в больницу как "в профилактических целях". Как сообщается, звезда Голливуда был выписан из больницы в субботу утром и сейчас чувствует себя "хорошо".

Он не сообщил об этом инциденте в своих социальных сетях.

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