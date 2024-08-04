Актора Зака Ефрона госпіталізували до лікарні — як почувається зірка

Американський актор Зак Ефрон. Фото: instagram.com/zacefron/

Голлівудський актор Зак Ефрон під час відпочинку в Іспанії потрапив до лікарні. Зірка втратив свідомість у басейні.

Про це пише Page Six.

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Повідомляється, що 36-річного актора знайшли в басейні вілли на Ібіці двоє робітників, які витягли його з води.

Представник актора повідомив, що Ефрона відвезли до лікарні "у профілактичних цілях". Як повідомляється, зірка Голлівуду був виписаний з лікарні в суботу вранці і зараз почувається "добре".

Він не повідомив про цей інцидент у своїх соціальних мережах.

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