Зак Эфрон впервые вышел на связь после неожиданной госпитализации
Зак Эфрон высказался после того, как его доставили в больницу в Испании после "инцидента в бассейне" на вилле на Ибице. 36-летний актер поделился фотографией, на которой он тренируется без рубашки, приподнимая штангу, лежа на мяче для упражнений.
Об этом пишет Daily Mail.
Зак Эфрон поразил отличной формой
Источники рассказали, что актера "нашли в бассейне два человека, работавшие на вилле вытащили его из воды". Его представитель подтвердил, что Эфрон был госпитализирован "в качестве меры предостережения" после "незначительного" инцидента и "восстанавливается нормально". В субботу утром его выписали из больницы.
"Счастлив и здоров, спасибо за добрые пожелания", — подписала пост знаменитость.
Представителя Эфрона спросили, зачем ему была госпитализация, если проблема незначительна. В ответ представитель не объяснил, почему Эфрона нужно было достать из бассейна, но снова заявил, что визит в больницу был лишь мерой предосторожности. В преддверии инцидента он присоединился к голландскому диджею Мартину Гарриксу на сцене во время одного из его шоу.
Звезда в последние несколько недель проводил время на Ибице и в Европе.
Напомним, Зак Эфрон попал в больницу. А раньше мы писали, связался ли Брэд Питт с сыном после того, как парень попал в больницу.
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