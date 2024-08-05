Зак Эфрон впервые вышел на связь после неожиданной госпитализации

Актер Зак Эфрон. Фото: Reuters

Зак Эфрон высказался после того, как его доставили в больницу в Испании после "инцидента в бассейне" на вилле на Ибице. 36-летний актер поделился фотографией, на которой он тренируется без рубашки, приподнимая штангу, лежа на мяче для упражнений.

Об этом пишет Daily Mail.

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Источники рассказали, что актера "нашли в бассейне два человека, работавшие на вилле вытащили его из воды". Его представитель подтвердил, что Эфрон был госпитализирован "в качестве меры предостережения" после "незначительного" инцидента и "восстанавливается нормально". В субботу утром его выписали из больницы.

Актер Зак Эфрон. Фото: instagram.com/zacefron/

"Счастлив и здоров, спасибо за добрые пожелания", — подписала пост знаменитость.

Представителя Эфрона спросили, зачем ему была госпитализация, если проблема незначительна. В ответ представитель не объяснил, почему Эфрона нужно было достать из бассейна, но снова заявил, что визит в больницу был лишь мерой предосторожности. В преддверии инцидента он присоединился к голландскому диджею Мартину Гарриксу на сцене во время одного из его шоу.

Звезда в последние несколько недель проводил время на Ибице и в Европе.

Напомним, Зак Эфрон попал в больницу. А раньше мы писали, связался ли Брэд Питт с сыном после того, как парень попал в больницу.