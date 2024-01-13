Влюбленная Селена Гомес и одинокая Натали Портман посетили вручение кинопремии

Актриса Селена Гомес. Фото: Reuters

В Калифорнии прошла очередная кинопремия AFI Awards в отеле Four Seasons. Кинодивы сияли в дизайнерских платьях и демонстрировали отличное настроение. Среди звезд были: влюбленная Селена Гомес, недавно подтвердившая отношения с продюсером и актриса Натали Портман, которая по слухам разошлась с мужем после его измены.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица Селена Гомес оделась в корсетный топ с декольте в сочетании с брюками и блейзером — все в тонкую полоску и все от Versace. Красавица добавила золото-черный пояс и остроносые туфли. Натали Портман выбрала платье с цветочным поясом. Среди гостей были также Риз Уизерспун, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрипп и другие.

Актриса Селена Гомес. Фото: Reuters

Актриса Натали Портман. Фото: Reuters

Актриса Мерил Стрипп. Фото: Reuters

Актриса Риз Уизерспун. Фото: Reuters

Актер Ленардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters

Традиционно перед фотографами позировала Марго Робби. Звезда представила свой образ Барби от Chanel. 33-летняя актриса австралийского происхождения примерила винтажный твидовый жакет Chanel, добавив винтажный ремень и сумочку марки. Твидовый пиджак Chanel с драгоценными камнями и ремень-цепочка принадлежат весенней коллекции люксового бренда 1995 года, которая получила название "Коллекция Барби".

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Актриса является послом Chanel с 2018 года. В фильме "Барби" Марго носила несколько образов Chanel, а также культовые аксессуары, в частности винтажные золотые и разноцветные бусы с драгоценными камнями.

По данным Forbes, Chanel официально сотрудничали с фильмом Барби, включающим пять образов, разработанных креативным директором бренда Виржини Виард, предметы из их прет-а-порте и коллекции Coco Beach, а также ассортимент сумок и аксессуаров.

Напомним, Натали Портман , "Барби" и Розамунд Пайк поразили смелым нарядом.

Ранее женщина-роза Дженнифер Лопес и гламурная "Барби" сверкали на вручении "Золотого глобуса".