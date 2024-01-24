Оставила только цвет волос — Злата Огневич ошеломила изменением образа

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич кардинально сменила имидж. Звезда от привычной прически оставила только цвет волос.

Результат перевоплощения опубликовала в социальных сетях.

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Артистка заинтриговала фолловеров, что хочет изменить свой образ. И заверила, что это связано с ее внутренним состоянием.

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Время от времени в зависимости от периода и обстоятельств моей жизни у меня происходят определенные изменения. Они связаны то с личной жизнью, то с творчеством...И сейчас я решила снова сделать что-то кардинальное", — заинтриговала Огневич.

Позже в парикмахерской она показала, как изменилась. Злата решилась отстричь половину волос и сделала стрижку каре.

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Ранее артистка призналась, что ежедневно в директ ей поступают вопросы о ее волосах. К тому же, поклонники, видели ее в разных образах.

"Все помнят, как несколько лет том назад, я "психанула" и покрасилась в тотал блонд. Не трудно догадаться, что произошло с моими волосами после таких экспериментов. Все закончилось каре и тысячами попыток восстановить и отрастить свои натуральные пряди", — рассказала в свое время Огневич и добавила, что витамины сделали свое дело и ситуация значительно улучшилась.

Напомним, Огневич возмущен присутствием россиян в трендах YouTube.

Ранее Злата Огневич рассказала, чем ей нравится Таиланд.