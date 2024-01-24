Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Оставила только цвет волос — Злата Огневич ошеломила сменой образа arrow

Оставила только цвет волос — Злата Огневич ошеломила сменой образа

24 января 2024 08:57
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Оставила только цвет волос — Злата Огневич ошеломила изменением образа
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Злата Огневич кардинально сменила имидж. Звезда от привычной прически оставила только цвет волос.

Результат перевоплощения опубликовала в социальных сетях.

Читайте также:

Новая прическа Златы Огенвич

Артистка заинтриговала фолловеров, что хочет изменить свой образ. И заверила, что это связано с ее внутренним состоянием.

 

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Время от времени в зависимости от периода и обстоятельств моей жизни у меня происходят определенные изменения. Они связаны то с личной жизнью, то с творчеством...И сейчас я решила снова сделать что-то кардинальное", — заинтриговала Огневич.

Позже в парикмахерской она показала, как изменилась. Злата решилась отстричь половину волос и сделала стрижку каре.

 

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Ранее артистка призналась, что ежедневно в директ ей поступают вопросы о ее волосах. К тому же, поклонники, видели ее в разных образах.

"Все помнят, как несколько лет том назад, я "психанула" и покрасилась в тотал блонд. Не трудно догадаться, что произошло с моими волосами после таких экспериментов. Все закончилось каре и тысячами попыток восстановить и отрастить свои натуральные пряди", — рассказала в свое время Огневич и добавила, что витамины сделали свое дело и ситуация значительно улучшилась.

Напомним, Огневич возмущен присутствием россиян в трендах YouTube.

Ранее Злата Огневич рассказала, чем ей нравится Таиланд.

имидж
Злата Огневич
украинские звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

Актуальное по теме