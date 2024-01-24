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Залишила лише колір волосся — Злата Огнєвіч приголомшила зміною образу

24 січня 2024 08:57
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Залишила лише колір волосся — Злата Огнєвіч приголомшила зміною образу
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж. Зірка зі звичної зачіски залишила лише колір волосся.

Результат перевтілень опублікувала у соціальних мережах.

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Артистка заінтригувала фоловерів, що хоче змінити свій образ. І запевнила, що це пов'язано з її внутрішнім станом.

 

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Час від часу, залежно від періоду й обставин мого життя, у мене відбуваються певні зміни. Вони пов'язані чи то з особистим життям, чи то з творчістю… І зараз я вирішила знову зробити щось кардинальне", — заінтригувала Огнєвіч.

Пізніше у перукарні вона показала, як змінилася. Злата наважилася відстригти половину волосся і зробила стрижку каре.

 

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Раніше артистка зізналася, що щодня в дірект їй надходять запитання щодо її волосся. До того ж, прихильники бачили її в різних образах.

"Всі памʼятають, як декілька років тому я "псіханула" і пофарбувалась у тотал блонд. Не важко здогадатися, що сталося з моїм волоссям після таких експериментів. Все закінчилося каре і тисячами спроб відновити та відростити свої натуральні пасма", — розповіла свого часу Огнєвіч і додала, що вітаміни зробили свою справу і ситуація значно покращилася.

Нагадаємо, Огнєвіч обурена присутністю росіян в трендах YouTube.

Раніше Злата Огнєвіч розповіла, чим їй подобається Таїланд.

імідж
Злата Огневич
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