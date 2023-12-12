Залишили без пальця — у мережі обговорюють невдалий фотошоп листівки королівської родини

Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters

Рождественский портрет принца и принцессы Уэльских с тремя детьми пострадал из-за неудачного фотошопа. Об этом свидетельствуют жаркие обсуждения фотографии в сети.

Пишет Daily Mail.

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Принц Уильям с супругой Кейт опубликовали семейную фотографию с детьми и представили ее как праздничную открытку к Рождеству. На фотографии изображена королевская пара вместе со своими сыновьями принцем Джорджем (10 лет), принцем Луи (5 лет) и принцессой Шарлоттой (8 лет), сидящими в кресле впереди, рука Луи лежит на подлокотнике.

Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters

Палец принца Луи. Фото: Reuters

Фото были опубликованы в Twitter. Королевские поклонники увидели последствия неудачного фотошопа, который "стоил" принцу Джрджу пальца.

"Что произошло со средним пальцем Луи?".

Приверженцы королевской семьи разволновались из-за отсутствия пальца принца. Фото: социальные сети

Приверженцы королевской семьи разволновались из-за отсутствия пальца принца. Фото: социальные сети

Приверженцы королевской семьи разволновались из-за отсутствия пальца принца. Фото: социальные сети

Приверженцы королевской семьи разволновались из-за отсутствия пальца принца. Фото: социальные сети

Приверженцы королевской семьи разволновались из-за отсутствия пальца принца. Фото: социальные сети

Приверженцы королевской семьи разволновались из-за отсутствия пальца принца. Фото: социальные сети

"Забудьте про потерянные шнурки, меня больше волнует отсутствие пальца Луи".

"У Луи отсутствует палец; это, пожалуй, самый ужасный снимок, сделанный в фотошопе".

"У Луи отсутствует палец, а левая рука Шарлотты кажется слишком длинной".

"Хотя это красивое семейное фото, как только я посмотрел на него, я заметил руку Луи. У него отсутствует палец. Это заставило меня присмотреться поближе. Его правая нога выглядит опухшей. Где бедро Уильяма? Где вторая нога Кейт?", — комментируют в сети.

На снимке, сделанном Джошем Шиннером, изображена королевская семья в однотонных рубашках — Джордж в номере Ralph Lauren Polo — с Уильямом и сыновьями в темных штанах. Кейт и Шарлотта надели джинсы.

Напомним, принц Луи не оставил в покое родных в церкви.

Ранее Кейт Миддлтон на фоне расистского скандала поразила белым выходом на рождественском концерте.