Залишили без пальця — у мережі обговорюють невдалий фотошоп листівки королівської родини

Оставили без пальца — в сети обсуждают неудачный фотошоп открытки королевской семьи
Рождественский портрет принца и принцессы Уэльских с тремя детьми пострадал из-за неудачного фотошопа. Об этом свидетельствуют жаркие обсуждения фотографии в сети.
Пишет Daily Mail.
Фанаты королевской семьи разволновались из-за отсутствия пальца принца
Принц Уильям с супругой Кейт опубликовали семейную фотографию с детьми и представили ее как праздничную открытку к Рождеству. На фотографии изображена королевская пара вместе со своими сыновьями принцем Джорджем (10 лет), принцем Луи (5 лет) и принцессой Шарлоттой (8 лет), сидящими в кресле впереди, рука Луи лежит на подлокотнике.
Фото были опубликованы в Twitter. Королевские поклонники увидели последствия неудачного фотошопа, который "стоил" принцу Джрджу пальца.
"Что произошло со средним пальцем Луи?".
"Забудьте про потерянные шнурки, меня больше волнует отсутствие пальца Луи".
"У Луи отсутствует палец; это, пожалуй, самый ужасный снимок, сделанный в фотошопе".
"У Луи отсутствует палец, а левая рука Шарлотты кажется слишком длинной".
"Хотя это красивое семейное фото, как только я посмотрел на него, я заметил руку Луи. У него отсутствует палец. Это заставило меня присмотреться поближе. Его правая нога выглядит опухшей. Где бедро Уильяма? Где вторая нога Кейт?", — комментируют в сети.
На снимке, сделанном Джошем Шиннером, изображена королевская семья в однотонных рубашках — Джордж в номере Ralph Lauren Polo — с Уильямом и сыновьями в темных штанах. Кейт и Шарлотта надели джинсы.
Напомним, принц Луи не оставил в покое родных в церкви.
Ранее Кейт Миддлтон на фоне расистского скандала поразила белым выходом на рождественском концерте.
Читайте Новини.LIVE!