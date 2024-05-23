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Оставьте их в покое — актриса Виталина Библив о скандале с кинотеатром

23 мая 2024 20:53
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Стас Кожушко
Редактор
Актриса Виталина Библив подвела итоги скандала с кинотеатром
Актриса Виталина Библив. Фото: Instagram/vitalinabibliv
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне украинская актриса театра и кино Виталина Библив пожаловалась на поведение сотрудников одной из сетей кинотеатров. Впрочем, компания связалась со звездой, а та попросила кое-что у представителей прессы.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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Библиев подвела итоги скандала

По словам 43-летней актрисы, после своей жалобы она обязана была ответить фолловерам и обществу в целом, чем закончился скандал с одной из сетей кинотеатров.

"Я вам очень благодарна, что вы отреагировали, что вы не оставили это сообщение непрочитанным, где-то в спаме или еще где-то. Что мы с вами все выяснили, спасибо", — отметила актриса.

Подробности "мировой" Библив не сообщила. Куда больше было обращение актрисы к представителям СМИ, осветившим конфликтную ситуацию, о которой Виталина рассказала в своих соцсетях.

"Для журналистов — мы конфликт разрешили с кинотеатром, оставьте их в покое и уберите все негативные отзывы. Эту сториз писала не для того, чтобы вы раздували пузыри в тазике. Нет. Просто хотела показать, что иногда люди в сфере обслуживания неправильно себя ведут по отношению к другим людям", — отметила актриса.

Библив подчеркнула, что у нее нет звездной болезни и не из-за этого ее попросили покинуть территорию кинотеатра.

Виталина Библиев кинотеатр
Актриса Виталина Библив обратилась к СМИ. Скриншот: Instagram/vitalinabibliv

О конфликте Библив с кинотеатром

Актриса пришла на киносеанс, однако началась воздушная тревога. Опасность звезда переждала в укрытии, а после пришла получить приглашение на возможность снова посмотреть фильм. Но Библив пошла на другой сеанс и в зал премиум-категории.

"Я пошла в другой зал смотреть другой фильм, потому что понимаю, что следующие полгода не смогу снова попасть в кинотеатр. Ко мне приходит женщина, потом охранник, просящий билет, я даю приглашение, которое они меняют на эти билеты, и он говорит: "Вы читать умеете? Это VIP-зал, выйдите отсюда!" – рассказала накануне Библив.

Напомним, ранее мы писали, что певец, военнослужащий Виталий Козловский окрестил первенца. Также мы рассказывали, что певец Виктор Павлик перенес сложную операцию на сердце.

скандал
соцсети
кинотеатры
украинские звезды
Виталина Библив

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