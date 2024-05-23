Актриса Виталина Библив подвела итоги скандала с кинотеатром

Актриса Виталина Библив. Фото: Instagram/vitalinabibliv

Накануне украинская актриса театра и кино Виталина Библив пожаловалась на поведение сотрудников одной из сетей кинотеатров. Впрочем, компания связалась со звездой, а та попросила кое-что у представителей прессы.

Соответствующая сториз появилась в ее Instagram.

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По словам 43-летней актрисы, после своей жалобы она обязана была ответить фолловерам и обществу в целом, чем закончился скандал с одной из сетей кинотеатров.

"Я вам очень благодарна, что вы отреагировали, что вы не оставили это сообщение непрочитанным, где-то в спаме или еще где-то. Что мы с вами все выяснили, спасибо", — отметила актриса.

Подробности "мировой" Библив не сообщила. Куда больше было обращение актрисы к представителям СМИ, осветившим конфликтную ситуацию, о которой Виталина рассказала в своих соцсетях.

"Для журналистов — мы конфликт разрешили с кинотеатром, оставьте их в покое и уберите все негативные отзывы. Эту сториз писала не для того, чтобы вы раздували пузыри в тазике. Нет. Просто хотела показать, что иногда люди в сфере обслуживания неправильно себя ведут по отношению к другим людям", — отметила актриса.

Библив подчеркнула, что у нее нет звездной болезни и не из-за этого ее попросили покинуть территорию кинотеатра.

Актриса Виталина Библив обратилась к СМИ. Скриншот: Instagram/vitalinabibliv

О конфликте Библив с кинотеатром

Актриса пришла на киносеанс, однако началась воздушная тревога. Опасность звезда переждала в укрытии, а после пришла получить приглашение на возможность снова посмотреть фильм. Но Библив пошла на другой сеанс и в зал премиум-категории.

"Я пошла в другой зал смотреть другой фильм, потому что понимаю, что следующие полгода не смогу снова попасть в кинотеатр. Ко мне приходит женщина, потом охранник, просящий билет, я даю приглашение, которое они меняют на эти билеты, и он говорит: "Вы читать умеете? Это VIP-зал, выйдите отсюда!" – рассказала накануне Библив.

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