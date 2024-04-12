Дуа Липа порадовала летним хитом

Фото из клипа "Illusion". Фото: скриншот YouTube

Известная в мире Таня Муиньо сняла новый клип для британской поп-звезды Дуа Липы на песню "Illusion". Съемки проводились на муниципальном бассейне Монжуик в Барселоне.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube.

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Новый клип звезды был снят на муниципальном бассейне Монжуик в Барселоне, где раньше было создано культовое видео Кайли Миноуг Slow и проходили соревнования Олимпийских игр.

В видео Дуа Липы "зажигают" танцоры, дайверы и синхронные пловцы. На его кадрах певица танцует на крыше, в бассейне и на кольце для гимнастики в ярких образах, подчеркивающих летнее настроение песни.

Фото из клипа "Illusion". Фото: скриншот YouTube

Фото из клипа "Illusion". Фото: скриншот YouTube

Сингл "Illusion" выйдет 3 мая 2024 года в рамках нового студийного альбома Дуа Липы "Radical Optimism".

Фото из клипа "Illusion". Фото: скриншот YouTube

Фото из клипа "Illusion". Фото: скриншот YouTube

У Муиньо огромный опыт работы со всемирно известными звездами. Она уже успела снять клипы для Ленни Кравица, Гарри Стайлза, Кэти Перри, The Weeknd, Дженнифер Лопес и Сэма Смита.

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