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Расстроенного Брэда Питта подловили на съемках на фоне драмы с детьми

28 июля 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Брэда Питта подловили на съемках на фоне драмы с детьми от Анджелины Джоли
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Брэд Питт выглядел задумчивым во время съемок в Бельгии. Актера видели на фоне драмы вокруг смены фамилии детьми от Анджелины Джоли. Актер сейчас активно снимается в Европе. Звезда "Бойцовского клуба" был замечен в больших затемненных очках и белой одежде на съемках его будущего фильма о "Формуле-1".

Об этом пишет Daily Mail.

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Питт и Джоли были вовлечены в конфликт по поводу их совместного владения французской винодельней, которую они приобрели в 2008 году. Анджелина, у которой с Брэдом есть шестеро детей: 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Вивьен и Нокс, в начале этого месяца умоляла своего экс-супруга заключить перемирие.

 

Актер Брэд Питт в Бельгии
Актер Брэд Питт в Бельгии. Фото: Reuters

 

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

 

Но источники сообщили, что звезда "Бойцовского клуба" "не намерена" отказываться от этого, утверждая, что Джоли сделала это лишь после того, как осознала, что у нее не такие веские аргументы, как она думала ранее.

"Бред не собирается отказываться от этого иска — почему? Это был очень стандартный деловой спор, но, к сожалению, Анджелина постоянно вводила личные элементы, предназначенные для суда по разводу. Анджелина просит его прекратить войну, словно она миротворец. Это не что иное, как попытка изобразить себя жертвой. Это не драка. Это деловой спор по продаже имущества, которое в конечном счете должно было достаться их детям. Это было их наследие, и он это знает. Она осознает, что у нее больше нет весомых аргументов, и она также знает, что, возможно, ей придется выложить деньги по решению суда", — говорит инсайдер.

Брэд Питт отклонил недавнюю просьбу Джоли "прекратить войну" после того, как подал на нее в суд за продажу ее половины винодельни в октябре 2021 года за 67 миллионов долларов.

Дочь Брэда Питта Шайло решила больше не использовать его фамилию . После завершения всех процедур звездная наследница станет Шайло Нуваль Джоли. Пользоваться фамилией Брэда Питта отказались другие дети: Вивьен и Захара, но юридически они по-прежнему "Джоли-Питт".

Анджелина Джоли Брэд Питт Звездный развод зарубежные звезды

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