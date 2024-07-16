Затмила невесту на свадьбе века — Ким Кардашьян раскритиковали за наряды в Индии

Ким Кардашьян на свадьбе. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян совершила серию модных ошибок на праздновании свадьбы Амбани в Мумбаи. С бюджетом в четверть миллиарда фунтов стерлингов, списком гостей, который может конкурировать с Met Gala, и множеством бывших мировых лидеров, танцевавших всю ночь напролет, свадьба Амбани была, пожалуй, самой большой в мире.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ким была в списке VIP-гостей, присоединившись к таким, как Борис и Керри Джонсон, Приянка Чопра и Ник Джонас, чтобы отпраздновать церемонию Ананта и Радхики Амбани. Но в отличие от других гостей, Ким, похоже, пренебрегала традициями, когда дело дошло до ее наряда, несмотря на то, что она выбрала платье в индийском стиле.

Ким Кардашьян на свадьбе. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашьян на свадьбе. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашьян на свадьбе. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашьян с женихом и невестой. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашьян в красном платье в Мумбаи на свадьбе. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким надела красный цвет невесты — ошибка, ничем не отличающаяся от гостя, одетого в белое на свадьбе в Украине, — и надела кольцо в нос, называемое нат, также традиционное для невесты.

"Только невеста может быть в красном в Индии", "Это некорректно", "Я из Мексики и знаю, что красный на индийской свадьбе неуместен", — комментируют в сети.

Ким допустила ошибку по этикету — оделась в красное. В индуистских традициях красный цвет предназначен для невесты, то есть гости должны избегать этого цвета, боясь огорчить или затмить невесту. Красная одежда невесты означает удачу в будущем, процветание, а также отгоняет злых духов.

Миллиардер была среди VIP-гостей, когда Анант Амбани, сын самого богатого человека Индии, обменялся обетами с наследницей фармацевтического бизнеса Радхикой Мерчант на звездной церемонии во Всемирном конференц-центре Джио в Мумбаи.

Индуистские священники проводили церемонию, распевая древние санскритские гимны, пока пара ходила вокруг священного огня. Они также дали семь обетов.

В том же месте, где проходил прием, состоялась традиционная "церемония божественного благословения", известная как "Шубх Аширвад". Даты для церемоний были выбраны индуистским священником в соответствии с благоприятными днями в картах рождения Ананта и Радхики.

Напомним, Ким Кардашьян засветила бронированное авто будущего. А раньше мы писали, что Ким Кардашьян примерила образ Мэрилин Монро.