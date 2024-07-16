Затьмарила наречену на весіллі століття — Кім Кардаш'ян розкритикували за вбрання в Індії

Кім Кардаш'ян на весіллі. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян зробила серію модних помилок на святкуванні весілля Амбані в Мумбаї. З бюджетом у чверть мільярда фунтів стерлінгів, списком гостей, який може конкурувати з Met Gala, і безліччю колишніх світових лідерів, які танцювали всю ніч безперервно, весілля Амбані було, мабуть, найбільшим у світі.

Про це пише Daily Mail.

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Кім була в списку VIP-гостей, приєднавшись до таких, як Борис і Керрі Джонсон, Пріянка Чопра та Нік Джонас, щоб відсвяткувати союз Ананта та Радхіки Амбані. Але на відміну від інших гостей, зірка Кім, схоже, нехтувала традиціями, коли справа дійшла до її вбрання, незважаючи на те, що вона вибрала сукню в індійському стилі.

Кім Кардаш'ян на весіллі. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім Кардаш'ян на весіллі. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім Кардаш'ян на весіллі. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім Кардаш'ян з нареченими. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім Кардаш'ян у червоній сукні в Мумбаї на весіллі. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім одягла червоний колір нареченої — помилка, яка нічим не відрізняється від гостя, одягненого в біле на весіллі в Україні, — і вдягнула кільце в ніс, яке називається нат, також традиційно для нареченої.

"Тільки наречена може бути у червоному в Індії", "Це недоречно", "Я із Мексики і знаю, що червоний на індійському весіллі недоречний", — коментують у мережі.

Кім припустилася помилки за етикетом — одяглася у червоне. У індуїстських традиціях червоний колір призначений для нареченої, тобто гості повинні уникати цього кольору, боячись засмутити або затьмарити наречену. Червоне вбрання нареченої означає удачу в майбутньому, процвітання, а також для відганення злих духів.

Мільярдерка була серед VIP-гостей, коли Анант Амбані, син найбагатшої людини Індії, обмінявся обітницями зі спадкоємицею фармацевтичного бізнесу Радхікою Мерчант на зірковій церемонії у Всесвітньому конференц-центрі Джіо в Мумбаї.

Індуїстські священики проводили церемонію, співаючи стародавні санскритські гімни, поки пара ходила навколо священного вогню. Вони також склали сім обітниць.

У тому самому місці, де проходив прийом, відбулася традиційна "церемонія божественного благословення", відома як "Шубх Аширвад". Дати для церемоній були обрані індуїстським священиком відповідно до сприятливих днів у картах народження Ананта та Радхіки.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян засвітила броньоване авто майбутнього. А раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян приміряла образ Мерилін Монро.