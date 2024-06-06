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Затмила собственную дочь — Ким Кардашьян захейтили в сети из-за шубы в стиле Симбы

6 июня 2024 14:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Затмила собственную дочь — Ким Кардашьян зайхетили в сети из-за меха в стиле Симбы
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Поклонники раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, которая повторила образ своей дочери Норт с выступления на концерте по случаю 30-летия мультфильма "Король Лев". На концерте Норт сыграла роль Симбы, после чего столкнулась с критикой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Зрители заявили, что ни петь, ни танцевать 10-летняя дочь Ким и Канье Уэста не умеет, на сцену вышла неподготовленной и вообще забрала роль более талантливых детей благодаря связям родителей.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Затмила собственную дочь — Ким Кардашьян зайхетили в сети из-за меха в стиле Симбы - фото 6
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

43-летняя Ким, судя по всему, решила поддержать Норт на фоне критики и опубликовала фотографии в огромном желтом пушистом комбинезоне, который был почти копией сценического костюма дочери. Однако результат получился обратный: в сети решили, что Кардашьян решила задвинуть дочь на второй план и привлечь внимание к  себе.

"Почему она никогда не может позволить кому-то насладиться моментом своей популярности? Ей всегда хочется превзойти оригинал", — пишет один из подписчиков, учитывая попытку Ким повторить образ супруги Канье Уэста Бьянки Ченсори.

 

В сети раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян за копию образа ее дочери. Фото: instagram.com/kimkardashian/
В сети раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян за копию образа ее дочери. Фото: instagram.com/kimkardashian/
В сети раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян за копию образа ее дочери. Фото: instagram.com/kimkardashian/
В сети раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян за копию образа ее дочери. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

"Возможно, она сфотографировалась в наряде своей дочери, чтобы напомнить, что ее выступление просто пиар-ход", — отмечают другие пользователи.

 

 

Многие пользователи остались недовольны волной хейта, накрывшей 10-летнего ребенка. При этом для Норт выступление было не первым: она уже выходила на сцену вместе со своим отцом Канье Уэстом. В одном из интервью Норт также заявляла, что хочет быть звездой и пойти по стопам родителей.

 

В сети раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян за копию образа ее дочери
В сети раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян за копию образа ее дочери. Фото: instagram.com/kimkardashian/
В сети раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян за копию образа ее дочери
В сети раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян за копию образа ее дочери. Фото: instagram.com/kimkardashian/
В сети раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян за копию образа ее дочери. Фото: instagram.com/kimkardashian/
В сети раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян за копию образа ее дочери. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Напомним, рэпер Канье Уэст прокомментировал обвинения в домогательствах. А раньше мы писали, что Ким Кардашьян спровоцировала волну критику на известный глянец.

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