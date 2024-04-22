Затмевает Диану — королевский эксперт раскрыл секрет популярности Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Ведущая и колумнист Сара Вайн убеждена, что принцесса Уэльска Кейт Миддлтон становится популярнее принцессы Дианы. По словам журналистки, дело в силе характера Кейт. Ее поддерживает коллега Лиз Джонс.

Об этом пишет Daily Mail.

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Обозреватель говорит, что в свое время принцесса Диана стала революционеркой по откровениям. Бывшая жена короля Чарльза откровенно говорила о собственных переживаниях и скандалах.

"Я думаю, что принцесса Уэльская быстро становится такой же популярной, если не более популярной, чем принцесса Диана. Она совершала ошибки — мы все совершаем — и не только с ее прозрачными юбками, но и одевая черное, когда не была на похоронах или демонстрируя слишком глубокое декольте. Свадебное платье Дианы было безнадежно помято, а какая женщина не посочувствует, а ее выбор мужчины был просто катастрофическим. Какая женщина не посочувствует? Рассказывая о своих проблемах, Диана помогла начать эпоху MeToo, обнажение душ, вскрывающих все мемуаров. Иметь расстройство пищевого поведения не было позором благодаря Диане", — рассказала Лиз.

По словам журналистки, причина, почему Кэтрин теперь возглавила недавний опрос YouGov самых популярных членов королевской семьи, превзойдя даже Уильяма и Чарльза, заключается в том, что она олицетворяет более современный, самоуверенный идеал женственности.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

"Кеирин отказывается быть жертвой. Примечательно, что третью позицию в рейтинге YouGov занимает Анна, принцесса, еще одна женщина, которая отказывается ныть или прогибаться под бременем жалости к себе. Кэтрин популярна не только потому, что ее никогда не критиковали, а потому, что она сильная. Даже когда рассказывала миру о своем диагнозе рака, не было ни одного намека на "Бедную Я", — говорит эксперт.

По словам Джонс, у Кейт не было ни одной истерики. Она знала, что если бы она сломалась, подданные сделали бы то же самое. Кэтрин владеет тихим достоинством тех, как покойная королева Елизавета. Сара отметила, что не может представить, чтобы Кейт говорила о менопаузе, когда придет ее время.

Напомним, принц Уильям впервые появился в социальных сетях после новости о диагнозе супруги. А раньше мы писали, что сестра Меган Маркл хочет, чтобы Кейт Миддлтон свидетельствовала в суде.