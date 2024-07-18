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Оружейник "Ржавчины" просит отменить приговор на фоне закрытия дела Алека Болдвина

18 июля 2024 10:22
Антонина Завадская - Редактор
Оружейница из фильма "Ржавчина" считает себя невиновной в смерти Галины Гатчинс — детали
Анна Гутьеррес Риз стремится отменить приговор суда. Фото: Reuters
Антонина Завадская - Редактор

Суд снял обвинение с актера Алека Болдвина за убийство оператора Галины Гатчинс. Это вдохновило оружейника Анну Гутьеррес-Рид, которой накануне приговорили к наказанию, также обжаловать решение.

Об этом рассказывает Variety.

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Суд снял обвинение с актера Алека Болдвина из-за сокрытия доказательств государственным обвинением. В то же время оружейник заявила, что также стала жертвой тех же прокурорских ошибок.

Актер Алек Болдвин в зале суда. Фото: Reuters
Актер Алек Болдвин в зале суда. Фото: Reuters

Адвокат Джейсон Боулз послал ходатайство. В нем говорится, что уже после оглашения приговора оружейнику в марте он получил доказательства, которые должны были быть обнародованы до начала судебного процесса. В частности, показания поставщика оружия состоялись через месяц после оглашения приговора. А он ключевой свидетель по делу. Он положительно отозвался об уровне опыта Гутьеррес-Рид.

Также адвокат не получал дополнительного отчета от государственного эксперта по огнестрельному оружию, в котором говорилось о "непонятных следах" на пистолете Болдвина. Он назвал это "оправдательным доказательством", которое "привело бы к принципиально иному судебному процессу и, вероятно, к другому результату".

"Для нее [Гутьеррес-Рид] это имело разрушительные последствия. Сейчас она сидит в государственной тюрьме, отбывая 18-месячный срок заключения за то, что, как мы теперь знаем, было несправедливым и неконституционным производством. Этот суд не должен мириться с позорным поведением государства", — добавил защитник.

Оружейница Анна Гутьеррес Риз на объявлении приговора. Фото: Reuters
Оружейник Анна Гутьеррес Риз на объявлении приговора. Фото: Reuters

Напомним, трагедия произошла 22 октября 2021 года. Американский актер Алек Болдвин во время съемки вестерна "Иржа" (Rust) случайно ранил режиссера и убил оператора Галину Гатчинс. 6 марта этого года суд признал оружейника Анну Гутьеррес-Рид виновной в непреднамеренном убийстве кинооператора. Но Алека Болдвина полностью оправдали. Однако семья покойной оператора оспаривает решение суда.

США суд оружие убийство Голливуд Алек Болдуин Галина Хатчинс зарубежные звезды

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