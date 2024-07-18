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Зброярка "Іржі" просить скасувати вирок на тлі закриття справи Алека Болдвіна

18 липня 2024 10:22
Антоніна Завадська - Редактор
Зброярка з фільму "Іржа" вважає себе невинною у смерті Галини Гатчінс — деталі
Ганна Гутьєррес Різ прагне скасувати вирок суду. Фото: Reuters
Антоніна Завадська - Редактор

Суд зняв обвинувачення з актора Алека Болдвіна за вбивство операторки Галини Гатчінс. Це надихнуло зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, якій напередодні присудили покарання, також оскаржити рішення. 

Про це розповідає Variety.

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Зброярка з фільму "Іржа" просить скасувати вирок за вбивство Галини Гатчінс

Суд зняв обвинувачення з актора Алека Болдвіна через приховування доказів державним обвинуваченням. Натомість зброярка заявила, що також стала жертвою тих самих прокурорських помилок. 

Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters
Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters

Адвокат Джейсон Боулз надіслав клопотання. У ньому йдеться, що вже після оголошення вироку зброярці у березні він отримав докази, які мали бути оприлюднені до початку судового процесу. Зокрема, свідчення постачальника зброї відбулось через місяць після оголошення вироку. А він ключовий свідок у справі. Він позитивно відгукнувся про рівень досвіду Гутьєррес-Рід.

Також адвокат не отримував додаткового звіту від державного експерта з вогнепальної зброї, в якому йшлося про "незрозумілі сліди" на пістолеті Болдвіна. Він назвав це "виправдувальним доказом", який "призвів би до принципово іншого судового процесу і, ймовірно, до іншого результату".

"Для неї [Гутьєррес-Рід] це мало руйнівні наслідки. Зараз вона сидить у державній в'язниці, відбуваючи 18-місячний термін ув'язнення за те, що, як ми тепер знаємо, було несправедливим і неконституційним провадженням. Цей суд не повинен миритися з ганебною поведінкою держави", — додав захисник.

Зброярка Ганна Гутьєррес Різ на оголошенні вироку. Фото: Reuters
Зброярка Ганна Гутьєррес Різ на оголошенні вироку. Фото: Reuters

Нагадаємо, трагедія сталась 22 жовтня 2021 року. Американський актор Алек Болдвін під час фільмування вестерну "Іржа" (Rust) випадково поранив режисера та вбив операторку Галину Гатчинз. 6 березня цього року суд визнав зброярку Ганну Гутьєррес-Рід винною у ненавмисному вбивстві кінооператорки. Натомість Алека Болдвіна повністю виправдали. Однак, родина покійної операторки оскаржує рішення суду.

США суд зброя вбивство Голлівуд Алек Болдвін Галина Гатчінс закордонні зірки

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