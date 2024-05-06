Зендея показалась в романтическом платье перед Met Gala.

Американская актриса Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Американская актриса Зендея на ужине перед Met Gala в Нью-Йорке продемонстрировала свою стройную фигуру в роскошном винтажном платье от бывшего креативного директора бренда Dior и руководителя собственного модного дома Джона Гальяно. Звезда посетила мероприятие со своим стилистом Лоу Роучем.

Об этом рассказывает Daily Maily.

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В понедельник, 6 мая, состоится балл Института костюма Метрополитен-музея. Ежегодно темы публичного мероприятия меняются и в этом году она звучит: "Спящие красавицы: Пробуждение моды". На Met Gala презентуют более 250 ценных вещей из коллекции Института костюма. Некоторым нарядам коллекции более 400 лет.

"На выставке будет представлено около 250 редких предметов из постоянной коллекции Института костюма. Они охватывают более 400-летнюю историю моды и будут включать работы Скиапарелли, Диора, Живанши и других дизайнеров, а также современные работы Стеллы Маккартни и Филиппа Лима. Некоторые наряды слишком хрупкими, чтобы их можно было снова одеть, например, бальное платье Чарльза Фредерика Уорта в 1877 году", — объяснили организаторы.

Многие голливудские звезды уже прибыли в Нью-Йорк и встретились за ужином накануне Met Gala. Среди них папарацци заметили 27-летнюю героиню "Дюны" Зендею. Для мероприятия актриса выбрала винтажное платье Джона Гальяно из его коллекции Высокая богема 1998 года, от которой перехватывало дыхание. Звезда "Дюны" посетила мероприятие со своим стилистом Лоу Роучом.

Американская актриса Зендея с стилистом Лоу Роучем. Фото: Backgrid

Американская актриса Зендея. Фото: Backgrid

Американская актриса Зендея. Фото: Backgrid

Американская актриса Зендея с стилистом Лоу Роучем. Фото: Backgrid

Спину и декольте платья белого платья Зендеи украшала тоненькая сетка усеянная бабочками и цветами. Актриса дополнила образ белыми туфлями-лодочками на каблуке, макияжем в розовых тонах и объемной укладкой.

Американская актриса Зендея. Фото: Backgrid

Американская актриса Зендея. Фото: Backgrid

Напомним, Зендея стала звездой модного глянца. А также раньше стало известно о планах Зендеи относительно замужества с "человеком-пауком".