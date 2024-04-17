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Зендея у мереживному корсеті від королеви весільних суконь приголомшила образом на прем'єрі

17 квітня 2024 08:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зендея у мереживному корсеті від королеви весільних суконь приголомшила образом на прем'єрі
Акторка Зендея. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Зендея вразила вбранням під час прем'єри свого фільму Challengers у Westwood Village Theatre у Лос-Анджелесі. 27-річна актриса, грає зірку тенісу, Ташу Дункан, прийшла в чорній корсетному образі Vera Wang з об’ємною рожевою спідницею.

Про це пише Daily Mail.

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Верхня частина сукні від дизайнерки, яку знають, як королеву весільних суконь, була оздоблена сміливим прозорим мереживом , яке підкреслювало її декольте. Зендея зробила образ ніжним макіяжем і парою діамантових сережок. Хоча актриса одягала костюми, натхненні тенісом у прес-турі, для цієї нагоди вона вибрала більш кокетливий образ.

 

Акторка Зендея. Фото: Reuters
Акторка Зендея. Фото: Reuters

 

Акторка Зендея. Фото: Reuters
Акторка Зендея. Фото: Reuters

 

Акторка Зендея з Джошем О'Коннором та Майком Фейстом. Фото: Reuters
Акторка Зендея з Джошем О'Коннором та Майком Фейстом. Фото: Reuters

До неї приєдналися колеги за фільмом Джош О'Коннор і Майк Фейст.

Зендея грає в "Челленджерах" роль починаючої зірки тенісу, яка кидає кар’єру після серйозної травми. Замість цього вона зосереджується на навчанні свого колеги Арта, якого грає Майк, у якого вона закохується та виходить заміж.

Зендея працювала з тенісистом і колишнім гравцем Бредом Гілбертом, щоб підготуватися до цієї ролі.

Раніше акторка прикрасила обкладинку травневого випуску британського Vogue. А Том Голланд поділився своїми почуттями до Зендеї.

Теніс
закордонні зірки
зірки
Зендея

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