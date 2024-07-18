Жадан о своей первой зарплате — куда отдал деньги, заработанные во время службы в армии

Украинский писатель Сергей Жадан с побратимами бригады Нацгвардии "Хартия". Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Известный украинский писатель Сергей Жадан получил первую заработную плату в бригаде "Хартия". Он отдал эти средства на поддержку семей военных, которые получили ранения.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

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Известный писатель сообщил поклонникам о том, что получил первую зарплату за службу в бригаде Нацгвардии "Хартия". Он признался, что ему необычно получать средства от государства и добавил, что направил их на финансовую поддержку семей раненых защитников.

Писатель призвал свою аудиторию не быть безразличной и помогать украинским бойцам.

Украинский писатель Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

"Получил зарплату. Отдал на патронатную службу бригады. Забытое за 20 лет ощущение — получать средства от государства. В конце концов, изначально планировал оставлять зарплату в бригаде. Пусть пойдет на нужды семьям раненых. Поддерживайте украинское войско — оно творит историю", — написал. Жедан.

Напомним, писатель признался, что проходит подготовку в бригаде "Хартия" в конце мая. Защитники бригады активно участвовали в освобождении Харьковщины в сентябре 2022 года.

Напомним, Сергей Жадан завершил боевую подготовку и показал боевой шеврон. Также Кристина Соловий призналась, общается ли с Жаданом после разрыва.