Женя Кот осудил Влада Яму за побег из Украины

Женя Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Популярный танцовщик Женя Кот высказал свое мнение по поводу бывшего коллеги Влада Ямы. Он считает, что тот должен был вернуться в Украину и быть здесь.

Об этом он рассказал изданию OBOZ.UA.

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Украинский хореограф Женя Кот прокомментировал решение Влада Ямы покинуть Украину. Он считает, что можно простить то, что он сразу испугался и покинул страну, но то, что до сих пор не вернулся, это уже стыд.

"Человек не в стране, и я не понимаю, почему он так поступил. Могу предположить, что в какой-то момент испугался, но уже прошло много времени, большая часть уехавших украинцев вернулись. И публичные, и непубличные — разные. Считаю, что медийные люди должны оставаться в стране, чтобы таким образом подавать пример другим, что нужно сплачаться. А не убегать", — сказал хореограф.

Кот рассказал, что не следит за жизнью Влада Ямы, и ему он не интересен. Танцовщик не разделяет его взглядов и уверен, что путь назад Яме закрыт. Он скрылся и должен оставаться там, где сидит и сейчас.

"Мне кажется, что Влад до сих пор думает, что когда закончится война, он вернется в Украину. И все в его жизни будет так же, как раньше. Где-то пол года назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем того, что произошло, думает, что если организует какие-то сборы для ЗСУ, донатит сам, то этого достаточно. Однажды он публично признался, что боится за свою семью. То это не проблема: оставляй их там, а сам домой — что-то серьезное делать для победы", — выразил свое мнение Кот.

С начала полномасштабной войны Влад Яма вместе с семьей уехал в США и в Украину больше не возвращался.

Ранее Евгений Кот показал трогательную реакцию своей тещи на новость о предстоящем пополнении.

Напомним, что танцовщик Женя Кот впервые станет отцом.