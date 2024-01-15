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Женя Кот осудил Влада Яму за побег из Украины

15 января 2024 17:58
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Женя Кот осудил Влада Яму за побег из Украины
Женя Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Популярный танцовщик Женя Кот высказал свое мнение по поводу бывшего коллеги Влада Ямы. Он считает, что тот должен был вернуться в Украину и быть здесь.

Об этом он рассказал изданию OBOZ.UA.

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Женя Кот считает, что Влад Яма не должен был бежать из Украины

Украинский хореограф Женя Кот прокомментировал решение Влада Ямы покинуть Украину. Он считает, что можно простить то, что он сразу испугался и покинул страну, но то, что до сих пор не вернулся, это уже стыд.

"Человек не в стране, и я не понимаю, почему он так поступил. Могу предположить, что в какой-то момент испугался, но уже прошло много времени, большая часть уехавших украинцев вернулись. И публичные, и непубличные — разные. Считаю, что медийные люди должны оставаться в стране, чтобы таким образом подавать пример другим, что нужно сплачаться. А не убегать", — сказал хореограф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

Кот рассказал, что не следит за жизнью Влада Ямы, и ему он не интересен. Танцовщик не разделяет его взглядов и уверен, что путь назад Яме закрыт. Он скрылся и должен оставаться там, где сидит и сейчас.

"Мне кажется, что Влад до сих пор думает, что когда закончится война, он вернется в Украину. И все в его жизни будет так же, как раньше. Где-то пол года назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем того, что произошло, думает, что если организует какие-то сборы для ЗСУ, донатит сам, то этого достаточно. Однажды он публично признался, что боится за свою семью. То это не проблема: оставляй их там, а сам домой — что-то серьезное делать для победы", — выразил свое мнение Кот.

С начала полномасштабной войны Влад Яма вместе с семьей уехал в США и в Украину больше не возвращался.

Ранее Евгений Кот показал трогательную реакцию своей тещи на новость о предстоящем пополнении.

Напомним, что танцовщик Женя Кот впервые станет отцом.

война
Украина
Влад Яма
украинские звезды
танцы
Женя Кот

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