Женя Кот засудив Влада Яму за втечу з України

Женя Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Популярний танцівник Женя Кот висловив свою думку щодо колишнього колеги Влада Ями. Він вважає, що той мав повернутися в Україну і бути тут.

Про це він розповів виданню OBOZ.UA.

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Женя Кот вважає, що Влад Яма не мав тікати з України

Хореограф Женя Кот прокоментував рішення Влада Ями покинути Україну. Він вважає, що можна пробачити те, що він відразу злякався і покинув країну, але те, що досі не повернувся — це вже сором.

"Людина не в країні, і я не розумію, чому він так вчинив. Можу припустити, що в якийсь момент злякався, але вже минуло багато часу, велика частина українців, які виїхали, повернулися. І публічні, і непублічні — різні. Вважаю, що медійні люди мали залишатися в країні, щоб у такий спосіб подавати приклад іншим, що треба гуртуватися. А не тікати", — сказав хореограф.

Кот розповів, що не слідкує за життям Влада Ями і йому він не цікавий. Танцівник не розділяє його поглядів і впевнений, що шлях назад Ямі закритий. Він втік і має залишатися там, де сидить і зараз.

"Мені здається, що Влад до цього часу думає, що коли закінчиться війна, він повернеться в Україну. І все в його житті буде так само, як раніше. Десь пів року тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем житиме в Києві. Не "відстрілює" зовсім того, що відбулося, думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам, то цього достатньо. Якось він публічно зізнався, що боїться за свою родину. То це не проблема: залишай їх там, а сам додому — щось серйозне робити для перемоги", — висловив свою думку Кот.

Від початку повномасштабної війни Влад Яма разом з родиною виїхав до США і до України більше не повертався.

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