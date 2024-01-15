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Женя Кот засудив Влада Яму за втечу з України

15 січня 2024 17:58
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Женя Кот засудив Влада Яму за втечу з України
Женя Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Популярний танцівник Женя Кот висловив свою думку щодо колишнього колеги Влада Ями. Він вважає, що той мав повернутися в Україну і бути тут.

Про це він розповів виданню OBOZ.UA.

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Хореограф Женя Кот прокоментував рішення Влада Ями покинути Україну. Він вважає, що можна пробачити те, що він відразу злякався і покинув країну, але те, що досі не повернувся — це вже сором.

"Людина не в країні, і я не розумію, чому він так вчинив. Можу припустити, що в якийсь момент злякався, але вже минуло багато часу, велика частина українців, які виїхали, повернулися. І публічні, і непублічні — різні. Вважаю, що медійні люди мали залишатися в країні, щоб у такий спосіб подавати приклад іншим, що треба гуртуватися. А не тікати", — сказав хореограф.

Кот розповів, що не слідкує за життям Влада Ями і йому він не цікавий. Танцівник не розділяє його поглядів і впевнений, що шлях назад Ямі закритий. Він втік і має залишатися там, де сидить і зараз.

"Мені здається, що Влад до цього часу думає, що коли закінчиться війна, він повернеться в Україну. І все в його житті буде так само, як раніше. Десь пів року тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем житиме в Києві. Не "відстрілює" зовсім того, що відбулося, думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам, то цього достатньо. Якось він публічно зізнався, що боїться за свою родину. То це не проблема: залишай їх там, а сам додому — щось серйозне робити для перемоги", — висловив свою думку Кот.

Від початку повномасштабної війни Влад Яма разом з родиною виїхав до США і до України більше не повертався. 

Раніше Євген Кот показав зворушливу реакцію своєї тещі на новину про майбутнє поповнення.

Нагадаємо, що танцівник Женя Кот вперше стане батьком.

війна
Україна
Влад Яма
українські зірки
танці
Женя Кот

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