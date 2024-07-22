Женя Кот с женой после роддома — фото ребенка

Женя Кот со своей женой Натальей Татаринцевой на фотосессии. Фото: Instagram Жени Кота

Украинский танцор, режиссер-постановщик и бывший участник шоу "Танцы со звездами" Женя Кот недавно впервые стал отцом. С того момента хореограф начал делиться милыми семейными фотографиями, а на этот раз показал фото с выписки из роддома.

Соответствующими фотографиями Женя Кот поделился на своей странице в соцсети Instagram.

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Фото Жени Кота и Натальи Татаринцевой с выписки из роддома

Известный украинский хореограф Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева решили устроить фотосессию по случаю выписки из роддома. На странице Жени Кота можно увидеть невероятно милые семейные фотографии с новорожденной дочерью.

Фотосессия Жени Кота, его жены и новорожденного ребенка. Фото: скриншот из Instagram

На фотографиях режиссер-постановщик вместе со своей любимой держит маленькую кроху и трогательно позирует на камеру. Также можно увидеть и семью Жени и Натальи. Стоит отметить, что и Женя, и его жена с ребенком одеты в белый наряд, придающий нежности фотографиям.

Женя Кот и Наталья Татаринцева с родителями Натальи. Фото: Instagram Жени Кота

Женя Кот с Натальей Татаринцевой и своими родными. Фото: Instagram Жени Кота

Реакция украинцев на фотографии Жени Кота

Посмотрев фото с выписки Жени и его жены Натальи, украинцы не смогли промолчать и принялись поздравлять пару. Под фотографиями можно увидеть много комментариев, где люди написали хорошие слова в адрес Жени и Натальи.

Эти фото вызывают невероятную радость за вас. Никогда не писала комментарии, но ваша семья вдохновляет пожелать вам семейного счастья

Вам очень идет отцовство))) Вы просто излучаете счастье))) Здоровья, любви и счастья вам

Какая гармония, мужчина окружен одними цветочками

Папина доченька, очень похожа

Какие вы красивые и гармоничные! Будьте счастливы

Комментарии со страницы Жени Кота. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Жени Кота. Фото: скриншот из Instagram

Первое отцовство Жени Кота

На днях украинский танцор Женя Кот впервые стал отцом маленькой крохи, которую ему родила его жена Наталья Татаринцева. Женя обнародовал сразу кадры, на которых можно увидеть его, жену и маленькую дочь Лелю на руках.

"Наша принцесса родилась", — коротко написал в описании под своим видео Женя Кот.

Первые кадры Жени Кота и Натальи Татаринцевой с рождения ребенка. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что хореограф Женя Кот прокомментировал жизнь Влада Ямы за границей во время войны.

Раньше мы рассказывали о том, стыдно ли Жене Коту за то, что он не на передовой.

Также мы сообщали о том, что танцор Женя Кот рассказал, как его жене было тяжело забеременеть.