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Женю Кота і його дружину виписали з пологового — фото новоспечених батьків

22 липня 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Женя Кот з дружиною після пологового будинку — фото дитини
Женя Кот зі своєю дружиною Наталією Татарінцевою на фотосесії. Фото: Instagram Жені Кота
Галина Войтенко - Редактор

Український танцівник, режисер-постановник і колишній учасник шоу "Танці з зірками" Женя Кот нещодавно вперше став батьком. З того моменту хореограф почав ділитися милими сімейними світлинами, а цього разу показав фото з виписки з пологового будинку.

Відповідними світлинами Женя Кот поділився на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Фото Жені Кота і Наталії Татарінцевої з виписки з пологового будинку 

Відомий український хореограф Женя Кот і його дружина Наталія Татарінцева вирішили влаштувати фотосесію з нагоди виписки з пологового будинку. На сторінці Жені Кота можна побачити неймовірно милі сімейні світлини з новонародженою донечкою.

Публікація зі сторінки Жені Кота
Фотосесія Жені Кота, його дружини і новонародженої дитини. Фото: скриншот з Instagram

На фотографіях режисер-постановник разом зі своєю коханою тримає маленьку крихітку і зворушливо позує на камеру. Також можна побачити і сім’ю Жені та Наталії. Варто зазначити, що і Женя, і його дружина з дитиною одягнені у біле вбрання, що додає ніжності світлинам.

Женя Кот и Наталья Татаринцева с родителями Натальи
Женя Кот і Наталія Татарінцева з батьками Наталії. Фото: Instagram Жені Кота
Женя Кот с Натальей Татаринцевой и своими родными
Женя Кот з Наталією Татарінцевою і своїми рідними. Фото: Instagram Жені Кота

Реакція українців на світлини Жені Кота

Подивившись фото з виписки Жені та його дружини Наталії, українці не змогли промовчати і почали вітати пару. Під світлинами можна побачити багато коментарів, де люди написали гарні слова на адресу Жені та Наталії.

  • Ці фото викликають неймовірну радість за вас. Ніколи не писала коментарі, та ваша родина надихає побажати вам родинного щастя
  • Вам дуже пасує батьківство))) Ви просто випромінюєте щастя))) Здоров’я, кохання та щастя вам
  • Яка гармонія, чоловік оточений одними квіточками
  • Татусева донечка, дуже схожа
  • Які ви красиві та гармонійні! Будьте щасливими
Коментарі зі сторінки Жені Кота
Коментарі зі сторінки Жені Кота. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Жені Кота
Коментарі зі сторінки Жені Кота. Фото: скриншот з Instagram

Перше батьківство Жені Кота

Днями український танцівник Женя Кот вперше став батьком маленької крихітки, яку йому народила його дружина Наталія Татарінцева. Женя оприлюднив одразу кадри, на яких можна побачити його, дружину і маленьку донечку Лелю на руках. 

"Наша принцеса народилася", — коротко написав у описі під своїм відео Женя Кот.

Публікація зі сторінки Жені Кота
Перші кадри Жені Кота і Наталії Татарінцевої з народження дитини. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що хореограф Женя Кот прокоментував життя Влада Ями за кордоном під час війни. 

Раніше ми розповідали про те, чи соромно Жені Коту за те, що він не на передовій. 

Також ми повідомляли про те, що танцівник Женя Кот розповів, як його дружині було важко завагітніти.

шоу-бізнес українські зірки Женя Кот Наталія Татарінцева

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