Женщина-цветок — Адель поразила стильной глянцевой фотосессией.

Певица Адель. Фото: The Hollywood Reporter

Певица Адель снялась в образе цветка на обложке журнала The Hollywood Reporter. На снимках певица позирует в образах Valentino, Carolina Herrera, Schiaparelli в объективе фотографа Рувена Аванадора.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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В интервью Адель рассказала о женщинах, которые повлияли на ее силу, о собственном авторитете и отношении к матери после рождения сына. Певица называет главными источниками силы и вдохновения женщин своей семьи.

Певица Адель. Фото: The Hollywood Reporter

Певица Адель. Фото: The Hollywood Reporter

Певица Адель. Фото: The Hollywood Reporter

Певица Адель. Фото: The Hollywood Reporter

Певица Адель. Фото: The Hollywood Reporter

Певица Адель. Фото: The Hollywood Reporter

"Меня воспитывали мама, тети и бабушки. И они казались мне сильнее, чем те, кого я когда-либо встречала", — рассказала звезда.

В список своих вдохновителей Адель добавляет Барбру Стрейзанд, Бейонсе и свою учительницу английского.

"Барбра Стрейзанд — одна из них, я ужасно обожаю ее: одна из моих фавориток. Бейонсе, безусловно, мой кумир, я слежу за ней. Есть так много дверей, в которые я смогла войти только потому, что их открыли другие, и я считаю, что мне очень повезло с этим", — делится звезда.

К своему 35-летию Адель удалось стать одной из самых известных певиц современности и несколько раз попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сама певица связывает свои карьерные достижения с везением и собственным авторитетом.

"Важно, прежде всего, просто быть собой. Это одна из причин, почему мне так повезло с карьерой — кроме того, что я белая женщина в музыке. Мне кажется, люди меня боятся, и так было с тех пор как мне исполнилось 18 лет. Я не знаю, в чем дело. Я думаю, что нет места для переговоров, когда дело доходит до того, что я хочу делать и как я хочу это делать. И так было всегда", — говорит звезда.

После рождения сына Анджело от бывшего мужа Саймона Конекки певица взяла трехлетний перерыв в карьере и вернулась на сцену в 2015 году с альбомом "25", который за первый год продан тиражом в 20 млн копий.

В ноябре стало известно, что певица вышла замуж за спортивного агента Рича Пола, с которым она встречается с 2021 года. Недавно Адель подтвердила слухи о своем замужестве.

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