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Жизнь в долг — миллионер Аффлек приобрел отдельный от Лопес дом в кредит

6 августа 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Миллионер Аффлек приобрел отдельный от Лопес дом в кредит
Актер Бен Аффлек. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

На прошлой неделе Бен Аффлек приобрел новый дом в Лос-Анджелесе стоимостью 20,5 миллиона долларов на фоне своего развода с Дженнифер Лопес. Но сейчас стало понятно, что звезде пришлось взять ипотеку на половину суммы.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Актер получил ссуду в размере 10 миллионов долларов на покупку холостяцкого дома с пятью спальнями и пятью ванными комнатами в Салливан-Каньоне. Недвижимость возле дома актрисы Дайан Китон, который она купила за 4,7 миллиона долларов в 2011 году. Сейчас это здание оценивают в колоссальные 17 миллионов долларов.

 

Актер Бен Аффлек с супругой и певицей Дженнифер Лопес
Актер Бен Аффлек с супругой и певицей Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Документы на собственность показывают, что продажа состоялась 24 июля — в тот же день, когда Аффлек ссудил деньги, а супруга Джей Ло отпраздновала свое 55-летие.

Аффлек, чье состояние оценивается в 200 миллионов долларов, получил 30-летнюю ипотеку от City National Bank. Ее планируется погасить до 1 августа 2054 года. Согласно записям, покупка и кредит на жилье были совершены трастом, созданным давним бизнес-менеджером Аффлека Гарри Крессом неделями ранее, 11 июля. Дом был построен и спроектирован в начале 1940-х годов известным архитектором Клиффом Мэем, а затем был значительно реконструирован предыдущими владельцами.

В имении двухуровневая главная гостиная с сочетанием камня и деревянных полов в деревенском стиле. Дом имеет потолки из деревянных балок, окна со стальными рамами и виды на красивый ландшафт. Собственность включает в себя большой отдельный гостевой дом и конюшню.

Актер Бен Аффлек с супругой и певицей Дженнифер Лопес
Актер Бен Аффлек с супругой и певицей Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Также есть домик с камином и бассейном.

Тем временем Лопес отметила свой день рождения без Бена Аффлека в тот же день. Недавно они провели свою вторую годовщину свадьбы отдельно на фоне информации, о том,что  живут в разных домах.

Пока Лопес осталась в их общем поместье, Аффлек жил в доме с месячной арендой в 100 000 долларов, который находится всего в нескольких минутах езды от дома его бывшей супруги Дженнифер Гарнер в Брентвуде.

Напомним, стало известно, продолжает ли носить Дженнифер Лопес обручальное кольцо. А раньше мы писали, что Бен Аффлек сменил стиль.

кредиты Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды

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