Живая легенда — принц Гарри получит необычную награду

Принц Гарри. Фото: Reuters

Принц Гарри будет представлен вместе с героем Аполлон-11 Баззом Олдрином как "живая легенда" авиации на церемонии в Беверли-Хиллз. Мероприятие будет вести Джон Траволта и актер Морган Фримен.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пока неизвестно, придет ли на церемонию Гарри или его супруга Меган Маркл. В соцсети выразили неоднозначные реакции по поводу награды герцога Сассекского.

"Я с нетерпением жду, когда любой военный пилот в мире получит такую же награду за его достижения в этой области".

"Это шутка? Что легендарного он сделал? Я серьезно спрашиваю! Что он сделал?", — удивляются в сети.

В сети неоднозначно отнеслись к награде принца Гарри. Фото: социальные сети

В сети неоднозначно отнеслись к награде принца Гарри. Фото: социальные сети

Но были и те, кто поздравили "солдата Гарри", завершившего два турне в Афганистане.

Annual Living Legends of Aviation Awards основана в 2003 году, чтобы почтить тех, кто вносит весомый вклад в авиацию и космонавтику.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Герцог провел два тура в Афганистане в качестве передового воздушного диспетчера и пилота вертолета Apache, совершив бесчисленное количество обучающих миссий в Великобритании, США и Австралии. Прослужил 10 лет в армии, дослужившись до звания капитана.

Гарри займет свое место рядом с другими "легендами" авиации и космонавтики, включая Джеффа Безоса, Тома Круза, Харрисона Форда, Моргана Фримена, Илона Маска и саудовского принца Султана бин Салмана Аль Сауда.

Среди других икон аэрокосмической отрасли, которые будут представлены в этом году вместе с принцем, — пилот ВМС США Фред Джордж и бывший рекордсмен Стив Хинтон.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Организаторы также отметят герцога за его работу с благотворительными организациями, включая Travalyst, Sentebale, African Parks, WellChild и Invictus Games.

В заявлении на сайте мероприятия говорится: "Принц Гарри является гуманитарным деятелем, ветераном военных действий, защитником психического здоровья и экологом. Он посвятил свою жизнь продвижению дел, которыми он увлечен и которые приводят к постоянным изменениям".

В начале прошлого года Гарри сказал, что его военная карьера "спасла его" после трагической смерти его матери, принцессы Дианы, помогла ему "превратить свою боль в цель".

Во время второго тура в Афганистан он провел четыре месяца пилотом вертолета Apache — с сентября 2012 по январь 2013 года.

Принц Гарри. Фото: Reuters

В интервью 60 минут в 2023 году принц Гарри сказал, что эта должность была его "призванием".

"Моя военная карьера спасла меня во многом. Это лишило меня внимания британской прессы", — сказал герцог.

Его брат, Уильям, принц Уэльский, в 2009 году прошел подготовку пилота поисково-спасательной службы Королевских ВВС, а с марта 2015 стал пилотом санитарной авиации Восточной Англии на два года.

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