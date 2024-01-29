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Жизель Бюндхен потеряла самого родного человека

29 января 2024 08:05
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Жизель Бюндхен потеряла самого родного человека
Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Мама бразильской супермодели Жизель Бюндхен скончалась после борьбы с раком. 75-летняя женщина ушла из жизни в больнице Moinhos de Vento в Порту-Алегри. Первым о ее смерти сообщило бразильское издание GZH.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мама Бюндхен была банкиром на пенсии. Она имела немецкое проиихождение и бразильское гражданство. От профессора университета Вальдира Бюндхена у 75-летней женщины было шесть дочерей: Жизель, Патрисия, Рафаэла, Ракель, Грациэла и Габриэла.

 

Модель Жизель Бюндхен с матерью. Фото: instagram.com/gisele/
Модель Жизель Бюндхен с матерью. Фото: instagram.com/gisele/

Похороны запланированы на понедельник в Экуменической часовне столичного крематория в Порту-Алегри. После этого состоится церемония прощания. Бюндхен еще не опубликовала заявление о смерти своей матери, с которой она была на обложке Vogue Brasil в 2018 году.

Недавно она опубликовала серию фотографий с мамой в память о 73-летии женщины.

"С Днем рождения, мама! Я навсегда благодарна за все, что ты сделала и продолжаешь делать для нас", — написала модель.

"Спасибо, что всегда любила, вдохновляла и учила нас. Спасибо, что подарила мне жизнь! Люблю тебя сильно!" — добавила бывший ангел Victoria's Secret.

Сама Бюндхен была замужем за футболистом Томом Брейди, с которым у нее двое детей — 14-летний Бенджамин и 11-летняя Вивиан. Они встретились на свидании вслепую в 2006 году, а через три года поженились. Позже пара развелась.

Напомним, скончался народный артист Украины Виталий Белоножко.

Ранее украинская группа выпустила трек, посвященный погибшему другу в Ирпене.

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