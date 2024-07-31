Никакой морщины – Дженнифер Энистон после визита к пластическому хирургу удивила идеальным лицом.

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: BACKGRID

Актриса Дженнифер Энистон выглядела невероятно в платье с глубоким вырезом во время съемок новых сцен для 4 сезона "Утреннего шоу". 55-летняя актриса была без бюстгальтера в стильном платье при работе над новыми пусками проекта возле Нью-Йоркской публичной библиотеки.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса была замечена в роскошном черном платье с декольте, когда шла по красной дорожке. У нее было несколько браслетов на левом запястье. Ее лицо было почти без морщин после того, как ее заметили, когда она выходила из кабинета пластического хирурга в Гринвиче, штат Коннектикут. Дженнифер была с Сандрой Буллок и супругой Джейсона Бейтмана Амандой.

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: BACKGRID

Актриса Дженнифер Энистон снимается в сериале. Фото: BACKGRID

Актриса Дженнифер Энистон в "Утреннем шоу". Фото: BACKGRID

Актриса Дженнифер Энистон после визита к пластическому хирургу. Фото: BACKGRID

Актриса Дженнифер Энистон после визита к пластическому хирургу. Фото: BACKGRID

Актриса Дженнифер Энистон после визита к пластическому хирургу. Фото: BACKGRID

Актриса Дженнифер Энистон в вечернем платье. Фото: BACKGRID

Съемки 4 сезона "Утреннего шоу" начались в начале июля, сразу после праздника Дня Независимости, пока неясно, сколько будут продолжаться съемки. Ранее в этом месяце стало известно, что "Утреннее шоу" набрало 16 номинаций на премию "Эмми", включая номинацию "Лучший драматический сериал".

И Энистон, и ее коллега Риз Уизерспун были номинированы на лучшую главную женскую роль в драматическом сериале. Четверо их коллег претендуют на лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале — Николь Бехари, Грета Ли, Карен Питман и Холланд Тейлор.

Три их партнера-мужчины претендуют на лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале — Билли Крадап, Джон Хэмм и Марк Дюпласс, а Марсия Гей Харден.

Напомним, Дженнифер Энистон со звездной подругой сходила к пластическому хирургу. А ранее мы писали, что пластический хирург прокомментировал изменения во внешности Дженнифер Энистон.