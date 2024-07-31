Жодної зморшки — Дженніфер Еністон після візиту до пластичного хірурга здивувала ідеальним обличчям

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: BACKGRID

Акторка Дженніфер Еністон виглядала неймовірно у сукні з глибоким вирізом під час зйомок нових сцен для 4 сезону "Ранкового шоу". 55-річна актриса була без бюстгальтера в стильній сукні під час роботи над новими пусками проєкту біля Нью-Йоркської публічної бібліотеки.

Про це пише Daily Mail.

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Актриса була помічена в розкішній чорній сукні з декольте, коли йшла червоною доріжкою. Мала кілька браслетів на лівому зап’ясті. ЇЇ обличчя було майже без зморшок після того, як її помітили, коли вона виходила з кабінету пластичного хірурга Грінвічі, штат Коннектикут. Дженніфер була із Сандрою Буллок і дружиною Джейсона Бейтмана Амандою.

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: BACKGRID

Акторка Дженніфер Еністон знімається у серіалі. Фото: BACKGRID

Акторка Дженніфер Еністон у "Ранковому шоу". Фото: BACKGRID

Акторка Дженніфер Еністон після візиту до пластичного хірурга. Фото: BACKGRID

Акторка Дженніфер Еністон після візиту до пластичного хірурга. Фото: BACKGRID

Акторка Дженніфер Еністон після візиту до пластичного хірурга. Фото: BACKGRID

Акторка Дженніфер Еністон у вечірній сукні. Фото: BACKGRID

Зйомки 4 сезону "Ранкового шоу" почалися на початку липня, відразу після свята Дня Незалежності, поки незрозуміло, скільки триватимуть зйомки. Раніше цього місяця стало відомо, що "Ранкове шоу" набрало 16 номінацій на премію "Еммі", включно з номінацією "Найкращий драматичний серіал".

І Еністон, і її колега Різ Візерспун були номіновані на найкращу головну жіночу роль у драматичному серіалі. Четверо їхніх колег претендують на найкращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі — Ніколь Бехарі, Грета Лі, Карен Пітман і Холланд Тейлор.

Троє їхніх партнерів-чоловіків претендують на найкращу чоловічу роль другого плану в драматичному серіалі — Біллі Крадап, Джон Хемм і Марк Дюпласс, а Марсія Гей Харден.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон із зірковою подругою сходила до пластичного хірурга. А раніше ми писали, що пластичний хірург прокоментував зміни в зовнішності Дженніфер Еністон.