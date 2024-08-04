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Жесткие рамки — как Том Круз держит безупречную форму супергероя на седьмом десятке

4 августа 2024 08:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Звездная диета: Том Круз держит безупречную форму супергероя на седьмом десятке
Актер Том Круз. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Этим летом Том Круз посетил Уэмбли ради Тейлор Свифт, Гластонбери ради Coldplay, Уимблдон ради тенниса и Олимпийские игры в Париже. Но для звезды фильма "Миссия невыполнима" не было ни фестивальных фалафелей, ни клубники со сливками, ни даже шампанского на Елисейских полях. Актер следит за фигурой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Журналисты узнали, что 62-летний актер обычно просит приготовить на пару белую рыбу и овощи — без соуса и масла. Такой диеты знаменитость придерживается куда бы он ни пошел.

 

Актер Том Круз
Актер Том Круз. Фото: Reuters

 

Алкоголь тоже запрещен. Кинозвезда сказал, что секрет его успеха состоит в том, что он работает больше, чем кто-либо другой, и просыпается в 5:30 утра, чтобы пойти в спортзал.

Ранее стало известно, что вместо трех основных приемов пищи в день звезда выбирает 15 небольших перекусов. Том выбирает фрукты, которые помогают уменьшить тревогу по сравнению с чипсами или шоколадом. Он потреблял всего 1200 калорий в день в рамках диеты, разработанной Дэвидом Бекхэмом. Избегая сладких закусок, фаст-фуда и углеводов, Том предпочитает блюда, жареные на гриле, и, приготовленные при низкой температуре, которые готовит для него его личный шеф-повар.

Приготовление пищи при низкой температуре лучше, чем при высокой, которая связана с быстрым старением и хроническим воспалением тканей. Том предпочитает такие продукты, как черный шоколад с лососем, сырой овес, черника, имбирь, свекла, брокколи, оливковое масло, помидоры и шпинат.

 

Актер Том Круз не разрешает себе алкоголь
Актер Том Круз не разрешает себе алкоголь. Фото: Reuters

 

Он также следит за тем, чтобы были насыщеные антиоксидантами продукты, такие как фрукты, орехи и овощи, которые также имеют противовоспалительные качества по своей природе, и дополняет свой рацион дополнительными витаминами и минералами.

Напомним, друзья Тома Круза рассказали о его романе с россиянкой. А раньше мы писали, что дочь Тома Круза избавилась от его фамилии.

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