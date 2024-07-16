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Появились новые подробности романа Джонни Деппа с россиянкой, которая гораздо моложе его

16 июля 2024 13:31
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Появились новые подробности романа Джонни Деппа с россиянкой, которая гораздо моложе его
Актер Джонни Депп с Юлией. Фото: BACKGRID
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Инсайдер рассказал о романе 61-летнего актера Джонни Деппа с 29-летней российской моделью Юлией Власовой, прозванной в сети "копией Эмбер Херд". Об их отношениях заговорили в выходные после того, как звезду "Пиратов Карибского моря" заметили на публике с новой подругой.

Об этом пишет издание People.

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По слухам, встречаются они уже около двух лет. Юлия поддерживала актера на фоне скандальных судебных споров с бывшей супругой.

 

Актер Джонни Депп с возлюбленной
Актер Джонни Депп с возлюбленной. Фото: социальные сети

 

Как утверждает инсайдер, свои отношения они сохранили "неформальными" и отказались от "ярлыков" парень и "девушка".

"Они видятся то здесь, то там", — говорит источник.

Джонни Деппа и Юлию уже видели вместе. В 2022 году они посетили концерт друга актера Джеффа Бэка в Праге.

В последнее время Депп почти исчез из виду общественности после того, как закончились судебные споры с Эмбер Херд, которая обвинила Деппа в домашнем насилии. В результате суд признал ее саму виновной в клевете и обязал выплатить экс-супругу компенсацию в размере 15 млн долларов. В апреле актер появился на премьере фильма "Жанна Дюбарри" в Лондоне, где он сыграл короля Людовика XV. Фильм стал первой большой актерской работой Джонни после скандала.

Эмбер Херд была второй супругой актера. В 2012 году он расстался с Ванессой Паради после 14 лет брака. У них двое общих детей — дочь Лили-Роуз и сын Джек.

Напомним, соблазнительная дочь Джонни Деппа снялась в откровенной фотосессии.

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