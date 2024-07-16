Появились новые подробности романа Джонни Деппа с россиянкой, которая гораздо моложе его
Инсайдер рассказал о романе 61-летнего актера Джонни Деппа с 29-летней российской моделью Юлией Власовой, прозванной в сети "копией Эмбер Херд". Об их отношениях заговорили в выходные после того, как звезду "Пиратов Карибского моря" заметили на публике с новой подругой.
Об этом пишет издание People.
Новая любовь Джонни Деппа
По слухам, встречаются они уже около двух лет. Юлия поддерживала актера на фоне скандальных судебных споров с бывшей супругой.
Как утверждает инсайдер, свои отношения они сохранили "неформальными" и отказались от "ярлыков" парень и "девушка".
"Они видятся то здесь, то там", — говорит источник.
Джонни Деппа и Юлию уже видели вместе. В 2022 году они посетили концерт друга актера Джеффа Бэка в Праге.
В последнее время Депп почти исчез из виду общественности после того, как закончились судебные споры с Эмбер Херд, которая обвинила Деппа в домашнем насилии. В результате суд признал ее саму виновной в клевете и обязал выплатить экс-супругу компенсацию в размере 15 млн долларов. В апреле актер появился на премьере фильма "Жанна Дюбарри" в Лондоне, где он сыграл короля Людовика XV. Фильм стал первой большой актерской работой Джонни после скандала.
Эмбер Херд была второй супругой актера. В 2012 году он расстался с Ванессой Паради после 14 лет брака. У них двое общих детей — дочь Лили-Роуз и сын Джек.
Напомним, соблазнительная дочь Джонни Деппа снялась в откровенной фотосессии.
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