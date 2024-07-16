З'явились нові подробиці роману Джонні Деппа з набагато молодшою росіянкою

Актор Джонні Депп з Юлією. Фото: BACKGRID

Інсайдер розповів про роман 61-річного актора Джонні Деппа з 29-річною російською моделлю Юлією Власовою, яку в мережі прозвали "копією Ембер Герд". Про їхні стосунки заговорили у вихідні після того, як зірку "Піратів Карибського моря" помітили на публіці з новою подругою.

Про це пише видання People.

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За чутками, зустрічаються вони вже близько двох років. Юлія підтримувала актора на тлі скандальних судових суперечок із колишньою дружиною.

Актор Джонні Депп із коханою. Фото: соціальні мережі

Як стверджує інсайдер, свої стосунки вони зберегли "неформальними" і відмовилися від "ярликів "хлопець" та "дівчина".

"Вони бачаться то тут, то там", — каже джерело.

Джонні Деппа та Юлію вже бачили разом. У 2022 році вони відвідали концерт друга актора Джеффа Бека у Празі.

Останнім часом Депп майже зник з поля зору громадськості після того, як закінчилися судові суперечки з Ембер Герд, яка звинуватила Деппа в домашньому насильстві. У результаті суд визнав її саму винною в наклепі і зобов'язав виплатити екс-чоловіку компенсацію у розмірі 15 млн доларів. У квітні актор з'явився на прем'єрі фільму "Жанна Дюбаррі" у Лондоні, де він зіграв короля Людовіка XV. Фільм став першою великою акторською роботою Джонні після скандалу.

Ембер Герд була другою дружиною актора. У 2012 році він розлучився з Ванессою Параді після 14 років шлюбу. У них двоє спільних дітей — дочка Лілі-Роуз та син Джек.

Нагадаємо, спокуслива дочка Джонні Деппа знялась у відвертій фотосесії.