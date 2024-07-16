З'явились нові подробиці роману Джонні Деппа з набагато молодшою росіянкою
Інсайдер розповів про роман 61-річного актора Джонні Деппа з 29-річною російською моделлю Юлією Власовою, яку в мережі прозвали "копією Ембер Герд". Про їхні стосунки заговорили у вихідні після того, як зірку "Піратів Карибського моря" помітили на публіці з новою подругою.
Про це пише видання People.
Нова кохання Джонні Деппа
За чутками, зустрічаються вони вже близько двох років. Юлія підтримувала актора на тлі скандальних судових суперечок із колишньою дружиною.
Як стверджує інсайдер, свої стосунки вони зберегли "неформальними" і відмовилися від "ярликів "хлопець" та "дівчина".
"Вони бачаться то тут, то там", — каже джерело.
Джонні Деппа та Юлію вже бачили разом. У 2022 році вони відвідали концерт друга актора Джеффа Бека у Празі.
Останнім часом Депп майже зник з поля зору громадськості після того, як закінчилися судові суперечки з Ембер Герд, яка звинуватила Деппа в домашньому насильстві. У результаті суд визнав її саму винною в наклепі і зобов'язав виплатити екс-чоловіку компенсацію у розмірі 15 млн доларів. У квітні актор з'явився на прем'єрі фільму "Жанна Дюбаррі" у Лондоні, де він зіграв короля Людовіка XV. Фільм став першою великою акторською роботою Джонні після скандалу.
Ембер Герд була другою дружиною актора. У 2012 році він розлучився з Ванессою Параді після 14 років шлюбу. У них двоє спільних дітей — дочка Лілі-Роуз та син Джек.
Нагадаємо, спокуслива дочка Джонні Деппа знялась у відвертій фотосесії.
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