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Появились первые фото дома, который приобрел Аффлек отдельно от Лопес

31 июля 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Появились первые фото дома, который приобрел Аффлек отдельно от Лопеса.
Певица Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Внезапная покупка Беном Аффлеком холостяцкой квартиры за 20,5 миллиона долларов стала "ударом в сердце" для супруги Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе. 51-летнего Аффлека и 55-летнюю Лопес, поженившихся в июле 2022 года, не фотографировали вместе несколько месяцев. Певица праздновала свой день рождения без него, а актер купил новый особняк Pacific Palisades.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лауреат премии "Оскар" купил поместье стоимостью 20,5 миллиона долларов на берегу океана только через день после того, как его супруга, по слухам, отметила свой день рождения.

 

Дом, который приобрел Аффлек отдельно от Лопес
Дом, который купил Аффлек отдельно от Лопес. Фото: BackGrid

 

Новый Дом Бена Аффлека
Новый Дом Бена Аффлека. Фото: BackGrid

 

В доме есть пять спален и шесть ванных комнат с зонами для завтрака и столовой, а также отдельная семейная комната, гостиная, гардеробные, медиа-комната, туалетная комната, гостевой дом и другие удобства, типичные для многомиллионного дома.

Это яркое свидетельство того, что брак Аффлека с Дженнифер Лопес, возможно, приближается к разводу. Супруги выставили свой дом в Беверли-Хиллз за 68 миллионов долларов в начале этого месяца после приобретения имения за 60 миллионов долларов в мае прошлого года, но они пока не нашли покупателя.

Недавно они провели свою вторую годовщину свадьбы отдельно на фоне информации, что живут в разных домах. Пока Лопес оставалась в их общем доме, Аффлек жил в съемной квартире за 100 000 долларов, которая находится всего в нескольких минутах езды от дома его бывшей супруги Дженнифер Гарнер в Брентвуде.

Он и 52-летняя Гарнер были женаты с 2005 по 2018 год, и у них есть дети Вайолет, Финн, и Сэмюэль.

Слухи о семейных неурядицах Аффлека и Лопес начали распространяться в мае после того, как пару не видели вместе с конца марта.

Источник рассказал In Touch в то время: "Бен уже уехал, и им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее. Это не могло длиться долго".

После проведения вечеринки на тему Бриджертонов, на которой не было Аффлека, Лопес поблагодарила своих поклонников за их пожелания на день рождения.

Напомним, Дженнфер Лопес избавилась от драгоценного украшения в честь Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звездная пара

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