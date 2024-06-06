Фильм Дневник Бриджит Джонс под угрозой — причина

Голливудские актеры — Колин Ферт, Рене Зеллвегер и Патрик Демпси. Фото: instagram.com/bridgetjones/

Съемки новой части истории Бриджит Джонс оказались под угрозой. Один из главных актеров ленты попал в больницу из-за травмы.

Об этом сообщает The Sun.

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По информации инсайдеров, съемки четвертой части ленты о Бриджите Джонсе пришлось отложить. Один из главных героев получил перелом, однако не уточняется, какой именно части тела.

Фото из фильма "Дневник Бриджит Джонс". Фото: instagram.com/bridgetjones/

Инцидент произошел незадолго до того, как планировали снять сцену в шикарном ресторане Petersham Nurseries в Ричмонде (Лондон). Съемки новой части романтического комедийного фильма начались в Великобритании несколько недель назад.

По инсайдерской информации, работу над лентой могут возобновить в июле.

Новая часть "Дневника Бриджит Джонс"

Известно, что актриса Рене Зеллвегер вернулась к роли Бриджит. Лео Вудхолл сыграл роль ее новой любви, а Хью Грант вернулся к роли Дэниела Кливера.

По сюжету новой части, главная героиня влюбиться в 27-летнего красавца и рокзвезду Лео. Бриджит будет осваивать мир социальных сетей и приложений для знакомств после смерти своего мужа Марка Дарси, которого сыграл Колин Ферт.

Ее новый роман приведет к любовному треугольнику, поскольку Хью Грнат также вернется на экраны в роли ее бывшего возлюбленного Дэниела.

Фильм выйдет в прокат в США 14 февраля 2025 года.

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Джонни Депп сыграет главную роль в фильме культового британского режиссера Терри Гиллиама. А также канадский режиссер Дени Вильнев отметил успех своего фильма "Дюна: Часть вторая".