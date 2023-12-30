Звезда "50 оттенков серого" пожаловался на свое супермодельное прошлое

Актер Джейми Дорнан. Фото: Shutterstock

Актер Джейми Дорнан признался, что "ненавидел" быть моделью. Звезда "50 оттенков серого" ранее работал с брендами класса люкс, такими как Calvin Klein, Dior и Armani, зарабатывая до 10 000 фунтов стерлингов в день.

Об этом пишет Daily Mail.

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В новом интервью он рассказал, как "ненавидит", когда его фотографируют. Звезда "Пятидесяти оттенков серого" рассказывал, что бросил университет и позже подал заявку на участие в реалити-сериале "Модельное поведение".

Актер Джейми Дорнан. Фото: dailymail.co.uk

"Я ненавижу, когда меня фотографируют. Я потратил десять лет, получая деньги, чтобы люди меня фотографировали", — говорит актер и добавил, что "по сей день" все еще ненавидит, когда его фотографируют .

Джейми рассказал о своем первом прослушивании для модельного скаутского шоу, которое он считал определяющим моментом в своей карьере. Джейми сказал, что в 2001 году в возрасте 19 лет он бросил университет и искал что-то другое, чем заняться.

Актер Джейми Дорнан. Фото: PUBLICITY PICTURE

"Я учился в университете год, я был очень спортивным, я играл в регби в университете и много пил. Я решил бросить университет, потому что на тот момент это было не для меня. Я подумал: "Я собираюсь сделать что-то другое со своей жизнью". Но у меня не было плана, и мой папа очень волновался", — рассказал Дорнан.

Сестра Джейми убедила его подать заявку в реалити-шоу, что привело к тому, что он в конце концов ушел в актеры. Шоу, Channel 4's Model Behaviour, было одним из первых реалити-шоу такого рода, в котором искали модель и предоставляли контракт с ведущим модельным агентством.

После длительных уговоров семьи Джейми в конце концов согласился поучаствовать в шоу, но сказал, что пойдет, только если его друг пойдет с ним.

"Ни один ребенок, откуда я родом, не горит желанием быть моделью. И поэтому я сказал: "Нет, я этого не сделаю". Сестра сказала: "Просто сделай это, сделай это". Во всяком случае, я убедил одного из своих товарищей пойти со мной, он был симпотичным. Я сказал: "Ты пойдешь со мной, я не сделаю это один", — говорит актер.

Однако в день прослушивания друг Джейми, который должен был его сопровождать, передумал.

"Я позвонил ему по дороге туда, и я сказал: "Чувак, я заберу тебя у дома за 10 минут", а он ответил: "Нет, я не пойду". Я сказал: "Друг, ты должен прийти, папа убьет меня, если я не пойду". В любом случае, я убедил его встать с кровати, и пошел. На самом деле я даже не очень хорошо выступил в шоу, но это меня помого переехать в Лондон", — говорит звезда.

Джейми сказал, что он благодарит своего друга за то, что он пошел с ним на прослушивание, которое положило начало его карьере, и говорит, что если бы он не ушел, то, по его мнению, был бы агентом по недвижимости.

Будучи моделью в Лондоне звезда "50 оттенков серого" участвовала в кампаниях Abercrombie и Fitch, FCUK, Hugo Boss, Dior Homme и Calvin Klein.

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