Актриса Кэти Бейтс рассказала о своей диете

Звезда "Американской истории ужасов" похудела на 60 килограммов — актриса поделилась секретом
Известная американская актриса Кэти Бейтс похудела на 60 килограммов. Звезда поделилась секретом, благодаря которому она избавилась лишнего веса.
Об этом пишет Hello.
Секрет Кэти Бейтс
Звезда ошеломила на вечере посвященном сериалу "Метлок", который состоялся этими выходными в Пасадене. Актриса ошеломила присутствующих своей стройной фигурой и сияющим видом, сбросив более 60 килограммов. 76-летняя Кэти выбрала костюм, который подчеркнул ее трансформацию.
В интервью для "Экстра" Кэти призналась, что многие члены ее семьи болеют диабетом. Звезда решила избежать проблем со здоровьем, связанных с этой болезнью, и приняла решение избавиться от лишнего веса.
"Я столкнулась с диабетом — это болезнь моей семьи, и я не хотела с этим жить", — поделилась она.
Свой успех в похудении она объяснила осознанным питанием и описала простую, но эффективную технику.
"После того, как вы поедите в течение 20-30 минут, вы чувствуете непроизвольное зевание. Это связь между желудком и мозгом, который говорит вам, что вы съели достаточно... и я обнаружила, что если вы прислушиваетесь к этому знаку и отодвигаете тарелку всего на пять минут, вы поймете, что вы сыты и вам не нужно есть больше", — рассказала актриса.
Актриса также сейчас борьбу с лимфодемой — сильные отеки в воспаленной ткани. Болезнь возникла из-за продолжительной борьбы с онкологией. Впервые ей диагностировали рак яичников первой стадии в 2003 году и ей удалось выйти в ремиссию благодаря курсу химиотерапии. В 2012 году врачи обнаружили опухоль в левой молочной железе, которую пришлось удалить.
Похудение Кэти значительно облегчило симптомы лимфодемы.
"Я значительно похудела, и это очень помогло с моими симптомами. Мне все еще приходится носить компрессионные рукава и остерегаться укусов насекомых, потому что это может привести к сепсису", — добавила она.
В настоящее время Кэти снимается в новом сезоне сериала "Мэтлок", премьера которого запланирована на октябрь.
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