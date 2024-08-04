Актриса Кэти Бейтс рассказала о своей диете

Американская актриса Кэти Бейтс. Фото: FX

Известная американская актриса Кэти Бейтс похудела на 60 килограммов. Звезда поделилась секретом, благодаря которому она избавилась лишнего веса.

Об этом пишет Hello.

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Секрет Кэти Бейтс

Звезда ошеломила на вечере посвященном сериалу "Метлок", который состоялся этими выходными в Пасадене. Актриса ошеломила присутствующих своей стройной фигурой и сияющим видом, сбросив более 60 килограммов. 76-летняя Кэти выбрала костюм, который подчеркнул ее трансформацию.

В интервью для "Экстра" Кэти призналась, что многие члены ее семьи болеют диабетом. Звезда решила избежать проблем со здоровьем, связанных с этой болезнью, и приняла решение избавиться от лишнего веса.

"Я столкнулась с диабетом — это болезнь моей семьи, и я не хотела с этим жить", — поделилась она.

Свой успех в похудении она объяснила осознанным питанием и описала простую, но эффективную технику.

"После того, как вы поедите в течение 20-30 минут, вы чувствуете непроизвольное зевание. Это связь между желудком и мозгом, который говорит вам, что вы съели достаточно... и я обнаружила, что если вы прислушиваетесь к этому знаку и отодвигаете тарелку всего на пять минут, вы поймете, что вы сыты и вам не нужно есть больше", — рассказала актриса.

Актриса также сейчас борьбу с лимфодемой — сильные отеки в воспаленной ткани. Болезнь возникла из-за продолжительной борьбы с онкологией. Впервые ей диагностировали рак яичников первой стадии в 2003 году и ей удалось выйти в ремиссию благодаря курсу химиотерапии. В 2012 году врачи обнаружили опухоль в левой молочной железе, которую пришлось удалить.

Похудение Кэти значительно облегчило симптомы лимфодемы.

"Я значительно похудела, и это очень помогло с моими симптомами. Мне все еще приходится носить компрессионные рукава и остерегаться укусов насекомых, потому что это может привести к сепсису", — добавила она.

Американская актриса Кэти Бейтс на мероприятии, посвященном сериалу "Мэтлок". Фото: FXФото: CBS Photo Archive

В настоящее время Кэти снимается в новом сезоне сериала "Мэтлок", премьера которого запланирована на октябрь.

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