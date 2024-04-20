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Звезда "Аватара" выставила на продажу сказочное имение по соседству с Николь Кидман

20 апреля 2024 12:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезда "Аватара" выставила на продажу сказочное имение по соседству с Николь Кидман
Актриса Зои Солдана. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Зои Салдана на продажу выставила свой дом в Беверли-Хиллз, который она купила у Киморы Ли Симмонс в 2016 году, за 14,5 миллиона долларов. 45-летняя актриса получит прибыль в размере около 6 миллионов долларов, если резиденцию продадут.

Об этом пишет Daily Mail.

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Салдана купила дом с пятью спальнями и семью ванными комнатами за 8,7 миллиона долларов. Имущество может похвастаться бассейном, теннисным кортом, домашним кинотеатром и тренажерным залом. В закрытом районе также есть дома у Адель, Пенелопы Крус, Николь Кидман и Дженнифер Лоуренс.

 

Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman
Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman

 

Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman
Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman

 

Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman
Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman

 

Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman
Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman

 

Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman
Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman

 

Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman
Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman

 

Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman
Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman

 

Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman
Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman

 

Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman
Актриса Зои Солдана продает дом. Фото: Douglas Elliman

Зои замужем за писателем и режиссером Марко Перего, родом из Италии. Они женаты с 2013 года и являются родителями сыновей Сай и Боуи, девять лет, и Дзен, семь лет.

Кстати, актер Марк Уолберг возглавил рейтинг звезд, которые дороже всех продали дома. Звезда получила прибыль в 46,7 миллиона долларов, продав свое имение в Беверли-Парке, Южная Калифорния, за 55 миллионов долларов.

Актер Брэд Питт получил прибыль в размере 31,3 миллиона долларов, продав свой комплекс Los Feliz в Лос-Анджелесе. Среди других звезд, решивших попрощаться с роскошными поместьями, были певицы Дженнифер Лопес и Селин Дион, бывшие супруги Джо Джонас и Софи Тернер, а также комик Тревор Ноа.

Напомним, миллиардер Кайли Дженнер заканчивает строить бункер. А Канье Уэст продает дом, который хотел переделать в бомбоубежище.

Николь Кидман
Зои Салдана
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