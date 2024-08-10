Звезда "Бэтмена" и "Джентльменов" шокировал новостью о редком заболевании сына

Актер Колин Фаррел. Фото: instagram.com/colinfarrellupdates/

Колин Фаррелл дал редкий комментарий о своем 20-летнем сыне Джеймсе от канадской модели Ким Борденейв. Джеймс страдает синдромом Ангельмана, для которого характерны нарушения развития, задержка речи и умственная отсталость.

Об этом пишет издание People.

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Диагноз Джеймсу поставили, когда ему было два года. По словам актера, врачи давали неблагоприятные прогнозы и предупреждали, что сын, может быть, никогда не сможет ходить.

"Сначала я думал, что он просто очень спокойный ребенок. Однако потом он начал отставать по многим показателям. Он не сидел, не ползал. Мы поняли, что что-то не так", — рассказал актер.

Однако опасения не сбылись, перед своим четвертым днем ​​рождения мальчик пошел. Фаррелл отмечает, что никогда не забудет первые шаги своего сына.

"Я знал, что они работают над речью и ходьбой. Трудотерапевт подошла ко мне и сказала: "Джеймс хочет кое-что вам показать. Показала, куда мне нужно встать, а потом взяла его, поставила на ноги и сказала: "Иди", — говорит звезда фильма "Джентльмены".

Актер отметил, что его сыну приходится очень стараться, чтобы совершать привычные для всех бытовые действия: например, самостоятельно есть.

"Я горжусь им каждый день, считаю его просто невероятным", — отметил Коллин.

По словам актера, его очень беспокоит, что будет с его сыном, если с ним или матерью Джеймса что-нибудь произойдет.

"У меня есть преимущество — карьера в кино. Но мы все равно сталкиваемся со сложностями — нам нужно найти для Джеймса поддержку. Мы думаем о том, какой будет его жизнь в дальнейшем. Больше всего я боюсь, что, если что-нибудь случится с его мамой или со мной, а Джеймсу будет 30-40 лет, ему придется отправиться в специальное учреждение", — сказал актер.

Он добавил, что создал фонд, который будет помогать семьям, где есть дети с особенностями.

"Для Джеймса и всем нашим детям очень важно чувствовать, что они нужны, чувствовать, что они часть общества", — сказал Коллин.

Кроме Джеймса, Фаррелл также имеет сына Генри, появившегося на свет в 2009 году. Его мать — польская актриса Алиция Бахледа, с которой актер расстался в 2010 году через год после рождения сына.

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