Звезда "Бэтмена" и "Джентльменов" шокировал новостью о редком заболевании сына
Колин Фаррелл дал редкий комментарий о своем 20-летнем сыне Джеймсе от канадской модели Ким Борденейв. Джеймс страдает синдромом Ангельмана, для которого характерны нарушения развития, задержка речи и умственная отсталость.
Об этом пишет издание People.
Сыну Коллина Фаррела диагностировали болезнь, когда он был маленьким
Диагноз Джеймсу поставили, когда ему было два года. По словам актера, врачи давали неблагоприятные прогнозы и предупреждали, что сын, может быть, никогда не сможет ходить.
"Сначала я думал, что он просто очень спокойный ребенок. Однако потом он начал отставать по многим показателям. Он не сидел, не ползал. Мы поняли, что что-то не так", — рассказал актер.
Однако опасения не сбылись, перед своим четвертым днем рождения мальчик пошел. Фаррелл отмечает, что никогда не забудет первые шаги своего сына.
"Я знал, что они работают над речью и ходьбой. Трудотерапевт подошла ко мне и сказала: "Джеймс хочет кое-что вам показать. Показала, куда мне нужно встать, а потом взяла его, поставила на ноги и сказала: "Иди", — говорит звезда фильма "Джентльмены".
Актер отметил, что его сыну приходится очень стараться, чтобы совершать привычные для всех бытовые действия: например, самостоятельно есть.
"Я горжусь им каждый день, считаю его просто невероятным", — отметил Коллин.
По словам актера, его очень беспокоит, что будет с его сыном, если с ним или матерью Джеймса что-нибудь произойдет.
"У меня есть преимущество — карьера в кино. Но мы все равно сталкиваемся со сложностями — нам нужно найти для Джеймса поддержку. Мы думаем о том, какой будет его жизнь в дальнейшем. Больше всего я боюсь, что, если что-нибудь случится с его мамой или со мной, а Джеймсу будет 30-40 лет, ему придется отправиться в специальное учреждение", — сказал актер.
Он добавил, что создал фонд, который будет помогать семьям, где есть дети с особенностями.
"Для Джеймса и всем нашим детям очень важно чувствовать, что они нужны, чувствовать, что они часть общества", — сказал Коллин.
Кроме Джеймса, Фаррелл также имеет сына Генри, появившегося на свет в 2009 году. Его мать — польская актриса Алиция Бахледа, с которой актер расстался в 2010 году через год после рождения сына.
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