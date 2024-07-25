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Звезда "Дизель Шоу" откровенно рассказал о своем самом большом страхе в первые дни войны

25 июля 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Олег Иваница вспомнил о том, как принял решение стать на защиту Украины
Участник "Дизель Шоу" Олег Иваница. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский юморист и бывший участник "Дизель Шоу" Олег Иваница впервые рассказал о реакции своей семьи на его мобилизацию. Артист признался, что очень боялся позвонить самому родному человеку — матери.

Об этом он рассказал в интервью ФАКТАМ.

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Юморист поделился с поклонниками воспоминаниями о первых днях войны. Иваница встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ и откровенно признался, что боялся реакции близких на эту новость.

"Самое страшное, честно вам скажу, уже после того, как я записался, как выдали оружие, было позвонить маме. Я боялся, как она отреагирует, но, слава Богу, она отреагировала хорошо. Дети тоже переживали, конечно, но меня никто не отговаривал", — рассказал бывший участник "Дизель Шоу".

Артист присоединился к армии без соответствующего опыта и ему было непросто. Защитник добавил, что ему удалось быстро приспособиться к новым условиям, ведь у него есть сильная мотивация.

Олег Иваница о вступлении в ВСУ
Участник "Дизель Шоу" Олег Иваница на передовой. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/

"Ни военного, ни боевого не было. А привык достаточно быстро. Когда ты понимаешь, что и для чего делаешь, то осознаешь, что надо изменить что-то в своих привычках, в бытовых вещах. Я помню, в первые месяцы мы находились в огромном торговом центре, даже мылись все в умывальниках", — добавил военный.

Сейчас Иваница служит в зенитно-пулеметном подразделении, которое находится в Киевской области.

Напомним, Сергей Жадан завершил боевую подготовку и показал боевой шеврон. А также писатель рассказал, куда потратил свою первую заработную плату военнослужащего.

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